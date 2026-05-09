Swatch und Audemars Piguet lancieren eine gemeinsame Uhr // Schweizer Uhrenhersteller bringen gemeinsam eine Uhr raus

Swatch und Audemars Piguet haben gemeinsam eine Uhr lanciert, die in Anlehnung an die Luxe-Uhr 'Royal Oak' den Namen 'Royal Pop' trägt. Es handelt sich um einen Luxus-Uhr, der in der Kategorie von Swatch liegt. Dieserীতে des Originals ist eines der begehrtesten Uhrenmodelle der Welt und wird regelmäßig mit sechsstelligen Summen gehandelt.

Swatch und Audemars Piguet lancieren eine gemeinsame Uhr // Diese Woche kursierten Gerüchte, jetzt kommt die Bestätigung: Die Schweizer Uhr enhersteller Swatch und Audemars Piguet bringen gemeinsam eine Uhr heraus.

Das Modell trägt in Anlehnung an die Luxe-Uhr 'Royal Oak' den Namen 'Royal Pop' - und dürfte preislich in der Swatch-Kategorie liegen. Luxus in günstig, quasi. Das ikonische Original ist eines der begehrtesten Uhrenmodelle der Welt. Regelmässig zahlen Fans sechsstellige Summen auf dem Markt





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uhr Swatch Audemars Piguet Royale Pop Luxus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Börsen-Ticker: US-Aktienmärkte mit Gewinnen trotz Nahost-Konflikt - SMI weiter leicht im Minus - Logitech gefragt - Swatch und Comet im AufwindDie amerikanischen Aktienmärkte tendieren freundlich zum Wochenschluss.

Read more »

«Royal Pop»: Swatch heizt Gerüchte um neue Luxus-Kollaboration anSwatch verbreitet Teaser zum «Royal Pop». Fans spekulieren über eine Kooperation mit Audemars Piguet.

Read more »

Cupfinal-Tickets im Kybunpark St.Gallen: Frühcamper und BildergalerieDer Verkaufsstart für die Cupfinal-Tickets war am Samstag um 10 Uhr im Kybunpark. Viele Fans reisten aber schon vorher an. Unsere Impressionen.

Read more »

Royal Pop: Swatch und Audemars Piguet lancieren gemeinsame UhrDie beiden Schweizer Uhrenhersteller bringen eine günstige Variante der ikonischen «Royal Oak» von Audemars Piguet.

Read more »