Swatch's 'Royal Pop': Tumult, tear gas, tears

The 'Royal Pop' limited edition watch from Swatch, a collaboration with Audemars Piguet, sparked chaos at 20 out of 220 timepieces. Demand for the 350-franc piece, now online for exorbitant prices, complements the Swiss watch industry. When was the last time Swiss products were coveted and escalated to a brawl? Louis Vuitton vs Marc Jacobs anyone?

Tumulte, Tränengas, Tränen – für Nick Hayek ist der 'Royal Pop' -Wahnsinn vor allem eines: ein Kompliment an die Schweiz. Beitragung der 'Royal Pop' kam es in 20 von 220 Swatch -Shops zu Tumulten.

Seither wird die 350-Franken-Uhr im Netz zu Wucherpreisen weiterverkauft. • Alle wollen sie haben. Das ist positiv für uns und für die gesamte Schweizer Uhrenindustrie – also sollten wir froh sein. • Wann haben sich die Leute das letzte Mal um ein Schweizer Produkt gerissen und darum geprügelt?

Ich kann mich nicht erinnern. In Paris löste die Polizei eine Gruppe von mehreren hundert Wartenden mit Tränengas auf. In Mailand brach vor einer Boutique eine Schlägerei aus. Aus Lille meldeten mindestens vier Personen





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