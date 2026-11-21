Die SVP hat Thomas Aeschi und Michael Graber für die Bundesratswahl nominiert. Experten kritisieren die einseitige Aufstellung und sprechen von einem Provokations-Ticket ohne echte Wahl.

Die Schweizerische Volkspartei hat am Mittwochabend offiziell die beiden Kandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber für die anstehende Wahl in den Bundesrat nominiert. Die Entscheidung stößt in der politischen Landschaft auf breite Kritik, da Analysten und Beobachter der Namensnennung keine genuine Wahlmöglichkeit zusprechen. Stattdessen wird die Aufstellung als Provokation gewertet, die den innerparteilichen Konsens über die eigentliche Bedeutung der Abstimmung hinwegtäuscht.

Kritik an der einseitigen Aufstellung

Mark Balsiger, bekannt als Polit-Analyst und Buchautor, übt scharfe Kritik an der Strategie der SVP. Er betont, dass die beiden Kandidaten nicht annähernd gleichwertig sind, wodurch eine echte Auswahl ausgeschlossen sei. Für viele politisch interessierte Bürger sowie für einen signifikanten Teil des Bundesparlaments wirkt die Nomination als bewusste Provokation. Balsiger erwartet, dass der Begriff Hooligan-Ticket bis zur Ersatzwahl am 9. Dezember häufig in den politischen Diskurs einfließen wird.

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Die Aufstellung spiegelt laut seinen Angaben das Selbstbild der Partei wider, das als männlich, deutschschweizerisch und selbstbewusst beschrieben wird. Dieser Ansatz ignoriert die Vielfalt der Schweizer Wählerschaft und konzentriert sich stattdessen auf eine homogene Gruppe. Die politische Expertise hinter der Auswahl wird daher als einseitig wahrgenommen, was zu Spannungen in der demokratischen Debatte führt.

Experteneinschätzung zur politischen Ausrichtung

Sean Mueller von der Universität Bern ordnet die Situation etwas differenzierter ein. Er räumt ein, dass theoretisch eine Auswahl bestehe, jedoch nur in einem sehr engen politischen Rahmen. Beide nominierten Nationalräte, Aeschi und Graber, folgen zu 99 Prozent der strikten Parteilinie und sind stark politisiert. Dies reduziert die wahrgenommene Pluralität der Kandidatur erheblich.

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Die zentrale Frage für die Zukunft der Institution liese sich dennoch nicht allein an den Namen festmachen. Es gehe vielmehr darum, wie das Schweizer Parlament mit dieser Nominierung umgeht. Mueller verweist auf die Rolle der parlamentarischen Mehrheit bei der Bestätigung des Bundesrats. Die politische Dynamik werde nun von der Reaktion des Parlaments auf diese einseitige Aufstellung geprägt sein.

Feeling der fehlenden Repräsentation

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Fehlen weiblicher und romandie-basierten Kandidaten auf dem Ticket. Die Nicht-Nomination von Céline Amaudruz war bereits im Vorfeld absehbar. Die SVP hatte zuvor klargestellt, dass Geschlecht und Herkunft keine Auswahlkriterien seien. Dieses Argument wird jedoch bei anderen politischen Fraktionen weniger gut ankommen, wo Diversität oft höher gewichtet wird.

Balsiger weist darauf hin, dass das Ticket weder eine Frau noch Vertreter aus der Romandie umfasst. Stattdessen stehen zwei Hardliner für die SVP im Raum. Diese Konstellation verstärkt das Gefühl der Abkapselung und wird wahrscheinlich zu weiterer Polarisierung führen. Die Forderungen nach einer ausgewogeneren Besetzung bleiben somit laut und sichtbar.

Prognosen zur Ersatzwahl am 9. Dezember

Die Frage nach einer möglichen wilden Kandidatur steht im Fokus der kommenden Wochen. Balsiger rechnet damit, dass in den nächsten zwei Wochen hinter den Kulissen intensiv sondiert wird. Ob jemand den Mut findet, gegen die offizielle Linie zu kandidieren, bleibt jedoch offen. Die politischen Machenschaften könnten noch zu unerwarteten Wendungen führen.

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Sean Mueller sieht die Chancen für eine wilde Kandidatur zwar als gering an, rechnet aber mit einigen Stimmen für einen alternativen Kandidaten. Diese Unterstützung reicht vermutlich nicht aus, um die Nominierten über die Ziellinie zu bringen. Trotzdem signalisiert der Bedarf an Alternativen Unmut über den aktuellen Stand. Die Ersatzwahl am 9. Dezember wird somit zu einem entscheidenden Moment für die Schweizer Politik.