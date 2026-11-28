Die SVP Waadt reagiert enttäuscht auf die Entscheidung der Bundeshausfraktion, Céline Amaudruz und Pierre Alain Schnegg nicht zu nominieren. Dies führt zu erheblichen Spannungen zwischen West- und Deutschschweiz.

Die Delegation der Schweizerischen Volkspartei (SVP) im Kanton Waadt versammelte sich am Donnerstag in Gollion zu ihrer regulären Delegiertenversammlung. Obwohl die Kantonshymne wie gewohnt erklang, herrschte in der Versammlung eine gedrückte und angespannte Atmosphäre vor. Die Anwesenden standen vor der Herausforderung, den Rückzug des Bundesrats Guy Parmelin aus dem Amt zu verarbeiten, während gleichzeitig tiefe Frustration über parteipolitische Entscheidungen im Bundeshaus spürbar war. Die Stimmung war von Enttäuschung über die Verteilung der Sitze im Bundesrat geprägt, was zu erheblichen Spannungen innerhalb der regionalen Basis führte.

Kern der Kontroverse um Bundesratssitze

Die zentrale Ursache für den Ärger in der Waadt ist die Entscheidung der SVP-Bundeshausfraktion, keine welschen Kandidaten für die Nachfolge von Guy Parmelin vorzuschlagen. Durch diese Maßnahme wird die Westschweiz (Romandie) zukünftig nur noch mit einem einzigen Vertreter im Bundesrat vertreten sein, obwohl sie traditionell zwei Sitze beansprucht. Die Delegationen in der Versammlung akzeptierten diese Entwicklung nicht klaglos, da sie eine klare Benachteiligung der westschweizerischen Bevölkerungsteile darstellt. Der Vorwurf, die westschweizerischen Abgeordneten hätten die Kandidaten Céline Amaudruz und Pierre Alain Schnegg unzureichend unterstützt, wurde in dieser Runde jedoch nicht als Hauptproblem thematisiert.

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Stimmen zur Unterstützung welscher Kandidaten

Trotz der allgemeinen Enttäuschung bleiben Lobgesänge für den scheidenden Bundesrat Guy Parmelin zu hören. Pierre-André Pernoud, ein langjähriger Kantonsrat, identifizierte sich stark mit Parmelins Arbeitsweise und würdigte dessen menschliche Art. Pernoud betonte, dass Parmelin kein Diktator gewesen sei, sondern allen Menschen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung rechts oder links, zugehört habe, bevor er eine Entscheidung traf. Er war der Ansicht, dass Céline Amaudruz diese qualitätsvolle Führung ebenfalls hätte innehaben können.

Allerdings sei in diesem Land und insbesondere innerhalb der eigenen Partei die Deutschschweiz dominierend, was eine welsche Kandidatur verhindert habe. Diese Kritik wurde nicht nur von Westschweizern geübt. Ein SVP-Mitglied aus der Deutschschweiz, eine gebürtige St. Gallerin, stimmte der Analyse zu, dass die Fraktion die falsche Wahl getroffen habe. Für sie wäre eine sogenannte wilde Kandidatur von Céline Amaudruz durchaus vorstellbar, da sie die Gefühlslage der Westschweizer versteht, ständig in der Minderheit zu sein und bereits vor der Ersatzwahl einen schweren politischen Schlag einstecken zu müssen.

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Überparteiliche Kritik und politische Analyse

Die Enttäuschung beschränkt sich nicht auf das Lager der SVP. Auch über die Parteigrenzen hinaus gibt es ernüchternde Stimmen im Westschweizer Raum. Marie-France Roth Pasquier, eine Politikerin der Mitte aus Freiburg, drückte dies in der Debattensendung "Forum" des Westschweizer Radios klar aus. Sie bezeichnete das Vorgehen der SVP-Bundeshausfraktion als Provokation und Affront gegenüber der gesamten Romandie. Diese emotionale Reaktion wird auch von der akademischen Politikwissenschaft nachvollzogen.

Pascal Sciarini, Professor für Politologie an der Universität Genf, erklärt die Wut aus mehreren Gründen. Er verweist darauf, dass es im Bundesrat seit fast 60 Jahren ungeschriebener Brauch ist, zwei Vertreter aus der Westschweiz zu stellen. Da die Romandie ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ausmacht, sieht Sciarini im helvetischen Politiksystem den besonderen Schutz von Minderheiten als essenziell an, ähnlich wie bei der Ständevertretung. Die SVP-Bundeshausfraktion ignoriere diese Tradition jedoch und trete überheblich auf, wobei sie weder die Westschweiz als Minderheit noch Frauen als Mehrheit im Land respektiere.

Aussprache und weitere politische Schritte

Als Reaktion auf die Eskalation hat SVP-Präsident Marcel Dettling angekündigt, in der kommenden Woche die Fraktionsvertreter aus der Romandie zu einer Aussprache einzuladen. DiesSignalisiert, dass die Parteiführung die Existenz eines Problems anerkennt. Allerdings scheint es Dettling vorrangig darum zu gehen, zu betonen, dass kein expliziter Entscheid gegen die frankophone Schweiz gefallen sei. Die Delegierten in der Versammlung in Gollion gehen mit dieser Situation pragmatisch um.

Pierre-André Pernoud fasste die Haltung der kleinen, aber cleveren Kantone Tessin und Romandie zusammen. Er ist überzeugt, dass diese Regionen sich nicht so leicht einschüchtern lassen und rasch nachgeben werden. Die SVP Waadt wird die Debatte über die Repräsentation und die innere Dynamik der Partei weiterhin intensiv verfolgen, wobei der Verlust der zweiten Vertretung im Bundesrat als bleibende politische Wunde empfunden wird.