Regierungsrat Schnegg erklärt die Niederlage im Bundesratswahl-Gefechte mit fehlender Unterstützung aus der Romandie. Kritik an der SVP-Strategie und Analyse der Folgen für die Westschweiz.

Regierungsrat Michael Schnegg hat die aktuelle Situation um die Nachfolge im Bundesrat als Ergebnis strategischer Fehler gewertet. Er erklärte in der Sendung "Forum" des Westschweizer Fernsehens RTS, dass ihm bei der entscheidenden Abstimmung die Unterstützung aus dem Lager von Céline Amaudruz gefehlt habe. Diese Aussage markiert eine klare Positionierung innerhalb der SVP -Fraktion nach der nicht erfolgten Nominierung eines westschweizerischen Kandidaten.

Schuld an der Fixierung auf eine Kandidatur

Schnegg analysierte die Lage aus seiner Sicht als Berner Abgeordneter und wies darauf hin, dass die französischsprachigen Mitglieder der Partei einen gigantischen Fehler begangen hätten. Ihm zufolge lag das Problem darin, dass man sich auf eine einzige Kandidatur fixiert habe, anstatt breiter aufzustellen. Diese einseitige Strategie habe dazu geführt, dass die erforderliche Mehrheit im eigenen Lager nicht erreicht wurde. Er betonte jedoch, dass er dies nicht als Geringschätzung der SVP-Fraktion gegenüber der französischsprachigen Minderheit interpretierte.

Also read Ist Graber wegen einer Retourkutsche von Amaudruz auf dem SVP-Ticket?

Kritik am Ticket Graber und Aeschi

Für das offizielle Ticket mit Michael Graber und Thomas Aeschi sah Schnegg ein offenes Rennen. Er rechnete beiden Anwärtern jeweils eine Wahlchance von 50 Prozent aus, schloss aber eine Sprengkandidatur kategorisch aus. Mit Verweis auf frühere Bundesratswahlen argumentierte er, dass eine Person ohne den Rückhalt der eigenen Partei in einer Landesregierung nicht das Nötige bewirken könne. Diese Position unterstreicht die Notwendigkeit einer starken innerparteilichen Einigkeit für eine erfolgreiche Wahl.

Advertisement

Enttäuschung in der Romandie und mediale Reaktionen

In der Westschweiz war die Enttäuschung über die Nichtnominierung eines westschweizerischen Kandidaten groß. Die Tageszeitung "Le Temps" bezeichnete die Auswahl als "Hooligan-Ticket" und bezeichnete sie als Schlag ins Gesicht der Bundesversammlung. Diese harsche Kritik spiegelt die tiefe Verärgerung wider, die in der französischsprachigen Schweiz über den Wahlgang herrscht. Die mediale Resonanz zeigt, dass die Wahrnehmung der SVP-Entscheidung dort als unfair und ausschließend empfunden wird.

Zukünftige Vertretung der Westschweiz im Bundesrat

Die Westschweiz könnte mit dem anstehenden Rücktritt von Guy Parmelin zum ersten Mal seit 1966 mit weniger als zwei Sitzen im Bundesrat vertreten sein. Diese historische Entwicklung unterstreicht die politische Bedeutung der aktuellen Situation. Schnegg forderte seine Parteikollegen daraufhin auf, sich mit der Mehrheit zu arrangieren und die eidgenössischen Wahlen in Ruhe vorzubereiten. Sein Ziel ist es, die Partei zu einigen und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu richten.