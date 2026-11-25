SVP-Präsident Marcel Dettling kündigt Gespräche mit Westschweizer Vertretern an, um Unmut über das Bundesratsticket abzubauen und die Situation zu klären.

Die Schweizerische Volkspartei ( SVP) reagiert auf die anhaltende Kritik aus der Westschweiz bezüglich des letzten Bundesratsticket s mit dem Plan für direkte Gespräche. Parteipräsident Marcel Dettling hat angekündigt, dass die SVP -Spitze nächste Woche eine Aussprache mit den Parteivertretern aus der Romandie durchführen wird, um die dortige Enttäuschung direkt anzusprechen. Dieses Treffen dient dazu, die Spannungen zwischen der Parteispitze in der Deutschschweiz und den Funktionären in der lateinischen Schweiz abzubauen und Missverständnisse aufzuklären.

Geplante Gespräche mit Westschweizer Funktionären

Marcel Dettling bestätigte in einem Interview, das am Donnerstag in der "Neuen Zürcher Zeitung" veröffentlicht wurde, dass ein Treffen mit allen SVP-Vertretern aus der Romandie für die kommende Woche fest geplant ist. Der Parteipräsident erklärte, dass sie die Enttäuschung in der Westschweiz deutlich spüren und dies ernst nehmen. Die Parteikolleginnen und -kollegen werden bei diesem Treffen ausdrücklich eingeladen, alle Punkte vorzubringen, die sie als störend oder ungerecht empfinden. Dieses Angebot an offene Kommunikation soll als Gegengewicht zu den vorherigen Vorwürfen dienen.

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Klärung der Abstimmung zum Bundesratsticket

Dettling ging in den Gesprächen explizit auf die Vorwürfe ein, wonach die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz bei der Auswahl gezielt verhindert werden sollte. Er wies diese Anschuldigungen zurück und erklärte, dass im letzten Wahlgang für das Ticket viele Stimmen tatsächlich für Amaudruz abgegeben wurden. Allerdings gingen diese Stimmen nicht auf den bernjurassischen SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg über, wie von der Westschweiz erwartet, sondern auf den Oberwalliser Michael Graber. Dettling interpretierte dies so, dass die Westschweizer Wähler in erster Linie Céline Amaudruz und nicht einfach einen Romanden für den Sitz favorisiert hätten.

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Vertretung der Westschweiz in der Landesregierung

Trotz der kontroversen Abstimmung betonte Marcel Dettling, dass die lateinische Schweiz weiterhin angemessen in der Landesregierung vertreten sei. Er verwies darauf, dass zwei Sitze für die Westschweiz vorgesehen und erhalten bleiben. Diese Zusage soll beruhigend wirken und zeigen, dass die SVP die Bedeutung der Romandie für die gesamte Schweizer Politik anerkennt. Die Partei bleibt bei der Strategie, die politische Balance im Bundesrat zu wahren, auch wenn dies innerhalb der eigenen Reihen zu Diskussionen geführt hat.