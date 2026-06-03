SVP-Politiker Pamini sorgt mit Äußerung zur Personenfreizügigkeit für Aufsehen

In der Debatte über Mindestlöhne brachte SVP-Nationalrat Paolo Pamini plötzlich die Kündigung der Personenfreizügigkeit ins Spiel, was der vorsichtigen Linie seiner Partei widerspricht.

Inmitten der hitzigen Debatte über die Einführung von Mindestlöhnen sorgte ein unerwarteter Vorstoß des Tessiner SVP -Nationalrats Paolo Pamini für Aufsehen. Während der parlamentarischen Diskussion zur Begrenzung der Kompetenzen der Kantone bei Mindestlöhnen verknüpfte Pamini das Thema plötzlich mit der Kündigung der Personenfreizügigkeit .

Er behauptete, höhere Mindestlöhne würden den Wettbewerbsdruck auf einheimische Arbeitskräfte durch ausländische erhöhen, und forderte ein klares Ja zur Volksinitiative, die eine Kündigung des Freizügigkeitsabkommens vorsieht, falls die Bevölkerungszahl vor 2050 die Zehn-Millionen-Marke überschreitet. Diese Aussage überraschte, da die SVP-Spitze bis dahin eine vorsichtigere Kommunikationslinie verfolgt hatte. Die SVP-Initiative zielt darauf ab, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz unter zehn Millionen zu halten, und sieht im Initiativtext ausdrücklich die Kündigung der Personenfreizügigkeit als letztes Mittel vor.

Dennoch vermieden führende SVP-Vertreter im Abstimmungskampf meist, diese Konsequenz als erklärtes Ziel darzustellen. So betonte SVP-Präsident Marcel Dettling in Interviews, eine Kündigung sei nicht nötig, wenn der Bundesrat wirksame Maßnahmen gegen die Zuwanderung ergreife. Auch andere Parteiexponenten wie der Freiburger Nationalrat Nicolas Kolly stellten klar, die Initiative sei kein Schweizer Brexit, da sie auch ohne Kündigung umsetzbar sei, etwa durch Verschärfungen bei Asyl und Familiennachzug. Die Linke reagierte prompt auf Paminis Vorstoß.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth konfrontierte ihn im Nationalrat direkt mit seiner Aussage, woraufhin Pamini zurückruderte und betonte, die Kündigung sei nur die allerletzte Maßnahme, falls die Grenze von zehn Millionen erreicht werde. Diese Relativierung durch eigene Parteikollegen kurz vor der Abstimmung sorgt für Verwirrung bei den Wählern. Der Initiativtext selbst ist eindeutig: Sollte die Bevölkerung vor 2050 über zehn Millionen steigen, ist das Abkommen zu kündigen. Ende 2025 zählte die Schweiz rund 9,12 Millionen Einwohner.

Die Diskussion zeigt tiefe Gräben zwischen den Parteien, während die SVP versucht, ihre Initiative als gemäßigte Lösung zu präsentieren, die Kritiker hingegen als versteckte Kündigung der Personenfreizügigkeit anprangern





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