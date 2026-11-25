Die SVP reagiert auf massive Kritik aus der Romandie mit einem strategischen Treffen. Parteipräsident Marcel Dettling verteidigt das gewählte Ticket und klärt die Unstimmigkeiten um das Westschweizer Mandat.

Die Schweizerische Volkspartei ( SVP) steht im Zentrum einer internen Debatte über ihre Strategie bei der Besetzung des Bundesrats. Nach erheblicher Kritik an der Zusammensetzung des deutschschweizerischen Wahltickets kündigt Parteipräsident Marcel Dettling eine umfassende Aussprache an. Das Parteipräsidium plant für die kommende Woche ein dringendes Treffen mit allen SVP -Vertretern aus der Romandie, um die Fronten zu beruhigen und Missverständnisse auszuräumen.

Internes Treffen zur Klärung der Westschweizer Kritik

Marcel Dettling bestätigte in einem kürzlich veröffentlichten Interview, dass die Frustation in der Westschweiz spürbar ist. Die SVP lädt alle Delegierten aus der französischsprachigen Schweiz zu einem Dialog ein, damit sie offene Vorwürfe und Sorgen direkt vorbringen können. Dettling betonte, dass diese Konsultation notwendig sei, um die Einheit der Partei zu wahren und die legitimen Bedenken der Basis ernst zu nehmen. Das Ziel ist es, durch Transparenz das Vertrauen in das gewählte Führungsgremium wiederherzustellen.

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Verteidigung des Tickets Graber und Aeschi

Parteipräsident Marcel Dettling wehrt sich entschieden gegen die Anschuldigungen, die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz gezielt aus dem Rennen genommen zu haben. Bei der entscheidenden Abstimmung für das zweite Westschweizer Mandat entfielen viele Stimmen, die ursprünglich für Amaudruz gedacht waren, nicht auf den bernjurassischen SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. Stattdessen sicherte sich der Oberwalliser Michael Graber diese Stimmen, was zur Bildung des Tickets Graber-Aeschi führte. Dettling interpretiert dies als klares Signal der Wähler in der Westschweiz, die eine spezifische Person und nicht nur irgendeinen Romanden bevorzugten.

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Strategische Balance zwischen Deutsch- und Westschweiz

Die aktuelle Situation spiegelt die traditionellen Spannungen wider, die bei der Verteilung der Macht in der Landesregierung auftreten. Dettling verteidigt das Ergebnis mit dem Hinweis, dass die lateinische Schweiz durch zwei Sitze angemessen im Bundesrat vertreten sei. Dieses Arrangement soll sicherstellen, dass die Interessen der französischsprachigen Bevölkerung in der nationalen Führungspolitik gleichgewichtig berücksichtigt werden. Die SVP betrachtet diese Verteilung als notwendige Kompromisslösung, um die politische Stabilität der Schweiz langfristig zu gewährleisten und die regionalen Differenzen innerhalb des mehrsprachigen Landes auszugleichen.

Zukunft der Westschweizer SVP-Vertretung

Trotz der scharfen Worte von Kritikern innerhalb der eigenen Partei bleibt die Auswahl des Teams aus Michael Graber und Thomas Aeschi bestehen. Die bevorstehende Aussprache mit den Vertretern aus der Romandie soll nun zeigen, ob ein Konsens über die aktuelle Ausrichtung gefunden werden kann. Dettling bleibt zuversichtlich, dass die Diskussion zu einer Stärkung der internen Strukturen führen wird. Die SVP wird weiterhin die Strategie verfolgen, sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Westschweiz kompetente Vertreter für den Bundesrat zu nominieren, um die politische Breite der Partei zu widerspiegeln.