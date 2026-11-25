Marcel Dettling kündigt Gespräch mit der Westschweiz an. Die SVP konfrontiert Kritik am Bundesrats-Ticket. Hintergrund ist die Nachfolge von Guy Parmelin am 9. Dezember.

Die Schweizerische Volkspartei bereitet intensive Gespräche mit ihren Vertretern aus der Romandie vor, nachdem das rein deutschschweizerische Bundesrat s-Ticket von Simon Aeschi und Michael Graber in den eigenen Reihen auf heftigen Widerstand gestoßen ist. Parteipräsident Marcel Dettling hat bestätigt, dass das nächste Treffen aller westschweizerischen Funktionsträger bereits in der kommenden Woche stattfinden wird, um die entstandenen Spannungen direkt auf der Ebene der Basis abzubauen.

Konflikt um Aeschi-Graber Ticket Analyse

Die nominelle Nominierung der Kandidaten Simon Aeschi und Michael Graber hat eine tiefe Spaltung in der Parteioffensive ausgelöst, da keinerlei Kandidat aus der französischsprachigen Schweiz auf dem Wahlschema vertreten ist. Dettling räumte in einem Interview ein, dass die Enttäuschung in der Westschweiz spürbar sei und lud alle Parteikolleginnen und -kollegen ein, ihre Bedenken und Kritikpunkte im bevorstehenden Austausch direkt vorzubringen, um die interne Einigkeit wiederherzustellen.

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Die Fraktion der SVP-Führung hatte im Vorfeld der Wahl befürchtet, dass die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz die Nominierung erhalten könnte, wie Addor im "SonntagsBlick" erklärte. Dettling wies den Vorwurf entschieden zurück, Amaudruz gezielt vom Prozess ausschließen zu wollen. Stattdessen betonte der Parteipräsident, dass Amaudruz als Vizepräsidentin hervorragende Arbeit leiste und die Stimmen im letzten Wahlgang tatsächlich für Michael Graber von den Westschweizern abwichen, weil diese explizit Amaudruz und nicht einfach einen Romand wählten.

Positionen der SVP-Führung und Westschweiz

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Laut Marcel Dettling stehen für die SVP-Parteiqualität und Eignung an erster Stelle, während Quoten keine Rolle spielen. Die lateinische Schweiz sei mit zwei Sitzen im Bundesrat angemessen vertreten, was die aktuelle Zusammensetzung rechtfertige. Dennoch ist Dettling der Überzeugung, dass bei der nächsten regulären Bundesratswahl mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Person aus der Westschweiz folgen wird.

Auch die Sorge um eine Sprengkandidatur, die aus der SVP selbst kommen könnte, hat Dettling entkräftet. Alle potenziellen Kandidierenden hätten eine schriftliche Erklärung unterzeichnet, wonach sie eine eventuelle Wahl außerhalb des Partei-Tickets nicht annehmen würden. Diese Zusage wurde der Fraktion vor der Abstimmung nochmals bekräftigt, um eine Wiederholung der historischen Krise von 2007 zu verhindern.

Ausblick auf Wahl Nachfolge Parmelin 9. Dezember

Unmittelbar bevorstehend ist die Wahl zur Nachfolge von Guy Parmelin am 9. Dezember, bei der Simon Aeschi und Michael Graber kandidieren. Dettling rechnet nicht mit einem spontanen Parteiaustritt von Céline Amaudruz, da sie ihr Wort gegeben habe, keine zweite Eveline Widmer-Schlumpf zu sein. Widmer-Schlumpf war 2007 ohne Nominierung in den Bundesrat gewählt worden, was zur Abwahl von Christoph Blocher und zur Gründung der BDP führte.

Marcel Dettling betonte abschließend, dass der Faktor Zeit ein kritischer Aspekt sei, da eine Organisation einer offenen Wahl nur schwer möglich sei. Er erklärte, dass Kritik an dem gewählten Weg sowieso entstanden wäre, unabhängig von der gewählten Person. Die SVP-Vizepräsidentin Amaudruz hatte auf Facebook bereits bestätigt, dass sie keinerlei Absichten habe, die Partei zu verlassen, und die Fraktion beruhigt, keine weitere Spaltung zu provozieren.