Nach heftiger Kritik aus der Romandie kündigt SVP-Chef Marcel Dettling ein Meeting an. Die Partei sucht den Dialog zur Unzufriedenheit mit dem Bundesratsticket und der Abstimmungsdynamik.

Der Parteipräsident der Schweizerischen Volkspartei, Marcel Dettling, hat für die kommende Woche ein konkretes Treffen mit den Parteifunktionären aus der Westschweiz angekündigt. Dies geschieht in direkter Reaktion auf die deutlich gewordene Kritik und den Unmut in der Romandie bezüglich des aktuellen Bundesratsticket s der Partei.

Dettling erklärte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung", dass die Führungsebene den starken Frust in den französischsprachigen Kantonen deutlich spüre. Das Ziel des bevorstehenden Dialogs ist es, die Beschwerden und Einwände der regionalen Vertreter direkt aufzugreifen und sachlich zu besprechen.

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Bei dem geplanten Termin wird sich Marcel Dettling mit allen SVP-Vertretern aus der gesamten Westschweiz treffen. Er lud die Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich dazu ein, alle Themen vorzubringen, die sie als störend empfinden. Damit signalisiert die Parteispitze die Bereitschaft zur offenen Aussprache über die interne Dynamik.

Konkrete Kritik am Abstimmungsverhalten

Im Zentrum der kontroversen Diskussion steht die Frage, wie die Westschweizer Delegierten bei den letzten Wahlgängen für das Bundesratsticket abgestimmt haben. Es gibt Vorwürfe, dass die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz bei der Auswahl gezielt benachteiligt oder verhindert worden sei. Dies führte zu einer erheblichen Enttäuschung unter den Anhängern der Partei in der Romandie.

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Die genauen Stimmverhältnisse offenbaren ein komplexes Bild. Im entscheidenden letzten Wahlgang flossen viele Stimmen nicht, wie von der Westschweizer Seite erhofft, auf Pierre Alain Schnegg, den bernjurassischen SVP-Regierungsrat. Stattdessen erhielt der Oberwalliser Michael Graber die meisten Stimmen der Romandie.

Dettling analysiert die Westschweizer Strategie

Marcel Dettling deutete an, dass die Abstimmungsentscheidungen der Westschweizer SVP-Mitglieder nicht nur auf einer reinen geografischen Vertretung basierten. Er interpretierte das Ergebnis so, dass die Delegierten in erster Linie Céline Amaudruz favorisiert hätten und nicht einfach irgendeinen Kandidaten aus der lateinischen Schweiz. Diese Nuance ist für das Verständnis der internen Spannungen zentral.

Die Parteiführung betonte jedoch, dass die lateinische Schweiz insgesamt weiterhin angemessen mit zwei Sitzen in der Landesregierung vertreten sei. Diese Position wird von der SVP-Spitze als fair und ausgewogen betrachtet, trotz der Unzufriedenheit mit dem spezifischen Ticket und der Art der Durchsetzung.

Zukünftige Schritte und politische Auswirkungen

Das Meeting im nächsten Monat wird als wichtiger Schritt zur Klärung der internen Differenzen gewertet. Es bleibt abzuwarten, ob durch die Aussprache eine Einigung über die zukünftige Strategie bei nationalen Wahlen erzielt werden kann. Die SVP steht unter Druck, ihre regionale Balance in der Schweiz zu wahren und das Vertrauen in der Romandie wiederherzustellen.

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Die Entwicklung zeigt, wie sensibel das Thema Bundesratssitze in der Schweizer Politik sind. Jede Veränderung im Ticket löst Debatten über Repräsentation und Machtverteilung aus. Die SVP hofft durch den direkten Dialog mit Marcel Dettling, die Fronten zu entschärfen und die Einheit der Partei zu stärken.