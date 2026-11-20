Die SVP hat ihre Kandidaten für den Bundesrat nominiert. Während acht Personen um die Plätze kämpften, scheiterten die meisten, bis nur noch zwei übrig blieben.

Die Schweizerische Volkspartei ( SVP) hat die人选 für ihr bevorstehendes Bundesrat sticket finalisiert. Nach einer intensiven internen Auseinandersetzung haben sich acht potenzielle Bewerber um die zwei freien Plätze gemeldet, von denen jedoch nur zwei die finale Nominierung erreichen. Diese Entwicklung markiert den Abschluss eines Auswahlverfahrens, das von vielen Beobachtern als hochspannend und kompetitiv eingeschätzt wurde.

Kandidatenfeld und Auswahlergebnis

Am Ende des Verfahrens setzten sich die Nationalräte Michael Graber aus dem Kanton Wallis und Rémy Wyssmann aus dem Kanton Solothurn durch. Beide hatten sich kurz vor dem finalen Entscheid noch zur Wahl gestellt. Michael Graber ist 45 Jahre alt, während Rémy Wyssmann 59 Jahre alt ist. Diese beiden Männer werden nun als die offiziellen Vertreter der SVP in das Rennen um die Sitze im Bundesrat gehen.

Also read SVP-Spitze will Zweierticket für die Bundesratswahl

Zuvor hatten sich weitere renommierte Politiker zur Verfügung gestellt, die ebenfalls starke Chancen zugesprochen wurden. Zu den weiteren Kandidaten gehörten Thomas Aeschi, der seine Kandidatur als letzter bekannt gab. Dazu kamen Pierre Alain Schnegg, der Regierungspräsident des Kantons Bern ist, Franz Ruppen, der Staatsrat aus dem Kanton Wallis, sowie Jean-Pierre Gallati, der Regierungsrat aus dem Kanton Aargau ist. Jean-Pierre Gallati ist 60 Jahre alt und Franz Ruppen ist 55 Jahre alt.

Pierre Alain Schnegg wird aktuell von vielen als möglicher Nachfolger für den scheidenden Bundesrat Guy Parmelin gehandelt. Auch Ständerat Marco Chiesa aus dem Tessin galt als chancenreicher Kandidat. Allerdings wurde seine Tessiner Herkunft in der Debatte als grosser Minuspunkt gewertet, was seine Chancen auf das Ticket erheblich beeinträchtigte. Trotz aller Ambitionen der anderen Bewerber konnten nur die beiden Nationalräte das Ziel erreichen.

Advertisement

Prozess und Fraktionsentscheid

Der Weg zur Finalentscheidung war durch spezifische Parteiprozeduren geprägt. Der Fraktionsvorstand der SVP hatte zuvor einen Zweier-Vorschlag empfohlen. Diese Empfehlung bildete die Grundlage für die weitere Abstimmung innerhalb der Partei. Es lag nun an den 74 Fraktionsmitgliedern der SVP, die endgültige Entscheidung zu treffen.

Die Mitglieder der Fraktion standen vor der schwierigen Aufgabe, die Prioritäten der Partei und die politischen Profile der einzelnen Kandidaten abzuwägen. Die Empfehlung des Vorstands bot eine Orientierung, die finale Autorität lag jedoch bei der Gesamtheit der Fraktionsmitglieder. Dieser Prozess unterstreicht die interne Demokratie der SVP und die Bedeutung der Abstimmung innerhalb der Partei.

Politische Auswirkungen und Perspektive

Die Nominierung von Rémy Wyssmann und Michael Graber hat erhebliche Bedeutung für die weitere politische Landschaft in der Schweiz. Da die SVP eine der stärksten Parteien im Land ist, wird die Auswahl der Bundesratkandidaten die Zusammensetzung der Schweizer Regierung in den kommenden Jahren massgeblich beeinflussen. Die beiden ausgewählten Kandidaten müssen sich nun der Prüfung durch das Parlament stellen.

Durch die Auswahl von Rémy Wyssmann aus dem Kanton Solothurn und Michael Graber aus dem Kanton Wallis zeigt die SVP eine gewisse geografische Verteilung ihrer Kandidaten. Beide stammen aus westschweizerischen Kantonen, was die regionale Balance in der Nominierung widerspiegelt. Diese Entscheidung wird nun von der politischen Öffentlichkeit und den Medien genau beobachtet, da sie die künftige Ausrichtung der SVP im Bundesrat definieren wird.