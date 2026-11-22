Die SVP hat Thomas Aeschi und Michael Graber als Kandidaten für den Bundesrat nominiert. Die Entscheidung fiel nach langen Beratungen im Fraktionszimmer.

Am Freitag hat die Schweizerische Volkspartei, kurz SVP, ihre zwei Kandidaten für die Bundesratswahlen bekannt gegeben. Die Partei nominierte Thomas Aeschi und Michael Graber für die Nachfolge von Guy Parmelin. Die Entscheidung wurde in einem geheimen Prozess im obersten Stockwerk des Bundeshaus es getroffen. Dies geschah in dem großen Fraktionszimmer, das über zwei Eingänge verfügt und eine verglaste Dachkonstruktion besitzt.

Verlauf der langen Nominationsberatungen

Die Beratungen im Fraktionszimmer dauerten mehr als sechs Stunden an. Hinter verschlossenen Türen diskutierte die Fraktion intensiv darüber, welche zwei der insgesamt acht möglichen Kandidierenden ausgewählt werden sollten. Das Zimmer selbst ist mit schwarzem Leder bezogenen Stühlen ausgestattet. Von dort aus hat man Sicht auf die Kuppel des Bundeshauses.

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Die SVP suchte nach einer Lösung für die Nachfolge von Guy Parmelin. Die Auswahl fiel auf die beiden Politiker Thomas Aeschi und Michael Graber. Der Prozess war von vornherein komplex, da es mehrere potenzielle Bewerber für die vakanten Sitze gab. Die lange Dauer der Sitzung unterstreicht die Schwierigkeit, einen Konsens zu finden.

Kontroverse um die gewählten Kandidaten

Nicht nur aus diesem Grund sind die beiden offiziellen Kandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber umstritten. Noch am selben Freitagabend kritisierten andere politische Parteien die nominierten Kandidaten teilweise scharf. Die SVP stand also unter Beobachtung und Druck, nachdem die Namen bekannt wurden.

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Larissa Rhyn, die Bundeshauschefin, hat die Nominationsveranstaltung direkt im Bundeshaus verfolgt. Sie hatte dabei ein laufendes Mikrofon dabei, um die Stimmung und die Diskussionsverläufe einzufangen. In einer neuen Folge des täglichen Podcasts "Apropos" berichtet sie nun detailliert aus dem Zentrum des Geschehens.

Der Podcast nimmt die Zuhörer mit an den Ort, an dem die endgültige Entscheidung über das Ticket gefallen ist. Dort oben im obersten Stockwerk wurde der Weg für die kommende Wahl geebnet. Die Atmosphäre in dem Raum spiegelte die hohe Bedeutung des Moments wider.

Bedingungen und möglicher Ausgang der Wahl

Die Festlegung der Kandidaten ist nur der erste Schritt. Bis zur eigentlichen Wahl am 9. Dezember können noch weitere Entwicklungen eintreten. Es ist noch nicht sicher, ob Thomas Aeschi und Michael Graber tatsächlich gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sie im Verlauf der weiteren Ereignisse widerlegt werden könnten.

Die SVP hat ihre internen Kriterien erfüllt und die Nominierung abgeschlossen. Nun gilt das Augenmerk der gesamten Schweizer Politik auf die darauffolgenden Wochen. Die Gegner der Kandidaten werden ihre Argumente weiter verbreiten. Die Wählerinnen und Wähler im Parlament müssen sich nun neu positionieren.

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Bedeutung für die politische Landschaft

Die Nominierung von Thomas Aeschi und Michael Graber verändert die Dynamik im Bundeshaus. Es geht um die Besetzung von zwei wichtigen Ämtern. Die Nachfolge von Guy Parmelin ist ein zentrales Thema der aktuellen Politik.

Alle Details zum weiteren Vorgehen und zur Strategie der SVP werden in den kommenden Tagen und Wochen klarer. Die Beobachter achten genau auf jede Bewegung der anderen Parteien. Die Wahl am 9. Dezember wird entscheiden, wer die neuen Amtsgeschäfte übernimmt.