SVP-Nationalrat Michaël Buffat vor Gericht wegen häuslicher Gewalt

Der Waadtländer SVP-Politiker Michaël Buffat muss sich am 23. November wegen mutmasslicher schwerer häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau verantworten. Die Anklage umfasst Körperverletzung und Nötigung.

Der Waadtländer SVP-Nationalrat Michaël Buffat wird am 23. November vor dem Bezirksgericht Broye und Nord vaudois in Yverdon-les-Bains VD erscheinen müssen, um sich den Vorwürfen der häuslichen Gewalt zu stellen. Die Anklageschrift der Waadtländer Staatsanwaltschaft lastet ihm über einen Zeitraum von Jahren hinweg schwere psychische und physische Misshandlungen seiner Ehefrau an. Zudem werden ihm Freiheitsberaubung, Nötigung und Drohungen vorgeworfen. Beide Parteien stehen unter der Unschuldsvermutung, doch die juristischen Konsequenzen sind für den Parlamentarier bereits jetzt spürbar.

Anklagepunkte und chronologischer Ablauf

Laut der von Generalstaatsanwalt Eric Kaltenrieder verfassten Dokumentation soll Buffat seine Frau über viele Jahre kontrolliert und unter Druck gesetzt haben. Die Beschuldigungen reichen von Beleidigungen und Erniedrigungen bis hin zu einschüchterndem Verhalten und Belästigung. Die Staatsanwaltschaft charakterisiert den Politiker als eifersüchtig, besitzergreifend und jähzornig. Sein angebliches Handeln habe bei der Angeklagten nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch erhebliche psychische Schäden verursacht.

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Die Beziehung zwischen dem Nationalrat und seiner Ehefrau war bereits durch mehrere Trennungen geprägt, bevor das Paar im Oktober 2015 heiratete, kurz bevor Buffat in den Nationalrat gewählt wurde. Anfang 2024 ging das Paar endgültig auseinander, und das Scheidungsverfahren ist noch hängig. Im August 2024 erstattete die Frau offiziell Strafanzeige, nachdem sie regelmässig Hilfe im Frauenhaus Malley-Prairie gesucht hatte. Später begab sie sich aufgrund einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung in psychiatrische Behandlung.

Gegenseitige Vorwürfe und strategische Manöver

Die Staatsanwaltschaft wirft der Ehefrau ebenfalls gewalttätiges Verhalten bei Auseinandersetzungen mit ihrem Mann vor. Ein zentraler Punkt der Gegenvorwürfe betrifft den Oktober 2023, als sie Buffat laut Anklage gezwungen haben soll, unter Zeitdruck eine Scheidungsvereinbarung zu unterzeichnen. Dabei forderte sie die Zahlung von 100'000 Franken. Andernfalls drohte sie damit, die Medien über die erlittene Gewalt zu informieren. Damals befand sich Buffat mitten im Wahlkampf für die eidgenössischen Wahlen.

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Diese Vorwürfe häuslicher Gewalt waren zuvor bereits durch einen Bericht des Nachrichtenportals "Heidi.news" öffentlich geworden. Die politische Szene reagierte daraufhin auf die eskalierende Situation. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hatten sich Buffat und sein Anwalt bis Mittwochmittag noch nicht zu den Anschuldigungen geäussert. Die gegenseitigen Anklagen verschärfen die Dynamik im laufenden Gerichtsverfahren erheblich.

Auswirkungen auf Politik und nächster Prozessschritt

Der Prozess soll eineinhalb Tage dauern und wird voraussichtlich detaillierte Beweisaufnahmen erfordern. Für Michaël Buffat bedeutet dies eine massive Ablenkung von seinen parlamentarischen Pflichten während der Legislaturperiode. Die öffentliche Debatte um das Verhalten eines SVP-Vertreters könnte langfristige Auswirkungen auf das Image der Partei in der Westschweiz haben. Beobachter erwarten, dass die gerichtlichen Erkenntnisse über die Jahre andauernder Konflikte weitreichende Folgen für die private und politische Zukunft beider Beteiligten haben werden.