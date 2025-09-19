Der langjährige SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Der Tod des Politikers löste parteiübergreifende Bestürzung aus. Heer war bekannt für seine kritische Distanz zum Parteizentrum und sein Engagement im Europarat.

Die Nachricht vom Tod des langjährigen SVP - Nationalrat s Alfred Heer hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Am frühen Freitagnachmittag wurde bekannt, dass der Politik er im Alter von nur 63 Jahren verstorben ist. Der Vorfall ereignete sich in der Zürcher Innenstadt, wo ein medizinischer Zwischenfall zum Tod des Politik ers führte. Die genauen Umstände werden derzeit untersucht.

Die Bestürzung über den Verlust ist parteiübergreifend gross, was die Bedeutung Heers in der Schweizer Politik unterstreicht. Sein Ableben hinterlässt eine Lücke, sowohl in der SVP als auch im politischen Diskurs des Landes.\Alfred Heer, der als Vertreter des Kantons Zürich seit 2007 im Nationalrat sass und von 1995 bis 2008 dem Zürcher Kantonsrat angehörte, war weit mehr als nur ein Politiker. Er präsidierte jahrelang die kantonale Zürcher SVP und war seit 2011 Teil der Schweizer Delegation im Europarat. Seine politische Karriere war geprägt von einer gewissen Nonkonformität und einer kritischen Distanz zum Machtzentrum der Partei, was ihm Respekt einbrachte, aber auch immer wieder zu Widerstand führte. Weggefährten wie Doris Fiala, ehemalige Nationalrätin der FDP, würdigten ihn als einen intelligenten und international vernetzten Menschen, der sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzte. Benjamin Fischer, ebenfalls SVP-Nationalrat, bezeichnete Heer als Ausnahmefigur, die durch ihre Bodenständigkeit und ihren Intellekt bestach.\Die Anteilnahme am Tod Alfred Heers ist enorm. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker, darunter Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Bundesrat Albert Rösti, drückten ihr tiefes Mitgefühl aus. Auch international wurde Heers Tod betrauert. Theodoros Rousopoulos, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, und Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, würdigten Heers langjähriges Engagement und seinen Einfluss auf das politische Leben in der Schweiz und Europa. Heers Tod markiert das Ende einer politischen Ära, in der er sich stets für seine Überzeugungen einsetzte und dabei die Fähigkeit besass, sowohl in der politischen Landschaft als auch im Leben der Menschen Spuren zu hinterlassen





