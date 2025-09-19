SVP-Nationalrat Alfred Heer unerwartet verstorben

Der langjährige SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 Jahren nach einem medizinischen Zwischenfall verstorben. Die Reaktionen aus Politik und Öffentlichkeit sind von tiefer Betroffenheit geprägt.

Die Nachricht vom Tod von Alfred Heer , dem langjährigen SVP - Nationalrat , hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der Politik er verstarb am frühen Freitagnachmittag im Alter von nur 63 Jahren nach einem medizinischen Zwischenfall in Zürich. Die Polizei bestätigte ihren Einsatz im Zürcher Kreis 4 in der Nacht auf Freitag, wobei vor Ort nur noch der Tod Heers festgestellt werden konnte. Die genauen Todesumstände werden derzeit noch untersucht.

Der Verlust Heers, der seit 2007 im Nationalrat und von 1995 bis 2008 im Zürcher Kantonsrat tätig war und auch die kantonale Zürcher SVP lange präsidierte, wird parteiübergreifend als grosser Verlust empfunden.\Heer, bekannt als «Fredi» aus dem «Chreis Cheib», galt als Nonkonformist innerhalb der SVP. Er pflegte eine kritische Distanz zum Machtzentrum der Partei, was ihm wohl auch immer wieder Schwierigkeiten bereitete. Doris Fiala, Alt-Nationalrätin der FDP, würdigte Heer als einen Verbündeten in vielen Bereichen und als einen der renommiertesten Schweizer Wahlbeobachter. Sie unterstrich seine Intelligenz und sein internationales Engagement, insbesondere im Europarat, wo sie lange Zeit gemeinsam für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie kämpften. Auch Benjamin Fischer, Zürcher SVP-Nationalrat, zeigte sich tief betroffen und betonte Heers Ausnahmestellung. Fischer hob hervor, dass Heer trotz seiner Nähe zu den Menschen stets Intellekt und Substanz bewies und sich nicht für populistische Reden verbog. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kondolierte den Angehörigen via X. Bundesrat Albert Rösti, der die Nachricht kurz vor einer Medienkonferenz erhielt, drückte ebenfalls sein tiefes Beileid aus und wünschte den Angehörigen viel Kraft. \Die Anteilnahme am Tod Heers ist international gross. Theodoros Rousopoulos, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, sowie Generalsekretär Alain Berset bekundeten ihr Mitgefühl auf X und betonten Heers prägenden Einfluss auf das politische Leben in der Schweiz und in Europa. Rousopoulos bezeichnete den Tod Heers als einen grossen Verlust und drückte seine Bestürzung aus. Heers Engagement im Europarat, wo er Teil der Schweizer Delegation war, trug zur Bildung eines grossen internationalen Netzwerks bei. Der unerwartete Tod des Politikers wird als schmerzlicher Verlust für die Politik und für alle, die ihn kannten, wahrgenommen. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Lagern meldeten sich auf X und Bluesky, um ihr Beileid auszudrücken und Heers Verdienste zu würdigen. Die Reaktionen zeigen die Wertschätzung für einen Politiker, der sich durch seine Unabhängigkeit, seinen Intellekt und seinen Einsatz für wichtige Anliegen auszeichnete





