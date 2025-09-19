Der langjährige SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Der Politiker, bekannt für seine kritische Distanz zur Parteiführung, hinterlässt eine tiefe Lücke in der Schweizer Politik.

Die Nachricht schockiert die Nation. Am frühen Freitagnachmittag wurde bekannt, dass der langjährige SVP - Nationalrat Alfred Heer im Alter von nur 63 Jahren verstorben ist. Der plötzliche Tod des Politik ers löste weitreichende Bestürzung und Trauer aus, sowohl innerhalb als auch außerhalb der politischen Arena. Rettungskräfte wurden in der Nacht zum Freitag, dem 19. September, aufgrund eines medizinischen Vorfalls im Zürcher Kreis 4 gerufen.

Vor Ort konnte nur noch der Tod Heers festgestellt werden, die genauen Todesumstände werden derzeit untersucht. Der Verlust Heers hinterlässt eine tiefe Lücke, die von Kollegen und Weggefährten gleichermaßen betrauert wird.\Alfred Heer, der aus dem 'Chreis Cheib' stammte, war ein Nonkonformist in den Reihen der SVP. Er vertrat den Kanton Zürich seit 2007 im Nationalrat und war zuvor von 1995 bis 2008 Mitglied des Zürcher Kantonsrates. Zudem präsidierte er viele Jahre die kantonale Zürcher SVP. Seit 2011 war Heer Teil der Schweizer Delegation im Europarat, wo er sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzte. Seine Kollegen beschreiben ihn als einen intelligenten, international versierten Menschen mit einer kritischen Distanz zum inneren Machtzentrum der Partei. Diese Haltung, so wird kolportiert, führte zuweilen zu internen Spannungen, doch sie machte Heer zu einer respektierten Persönlichkeit, die ihre eigene Meinung vertrat und sich nicht scheute, diese auch öffentlich zu äußern. Sein Engagement für das Gemeinwohl und sein Einsatz für die Belange seiner Wähler blieben stets unbestritten.\Die Anteilnahme am Tod Alfred Heers ist enorm. Zahlreiche Politiker, darunter Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Bundesrat Albert Rösti und der ehemalige Nationalrat Doris Fiala, äußerten ihr tiefes Mitgefühl und würdigten seine Leistungen. Aus dem Europarat kamen ebenso zahlreiche Beileidsbekundungen, was die internationale Vernetzung Heers unterstreicht. Generalsekretär Alain Berset und Präsident Theodoros Rousopoulos würdigten sein politisches Wirken in der Schweiz und in Europa. Benjamin Fischer, ein Parteikollege Heers, hob dessen Bodenständigkeit, seine Nähe zu den Menschen und seine Fähigkeit hervor, komplexe Sachverhalte auf intellektuell hohem Niveau zu präsentieren. Der Tod von Alfred Heer hinterlässt eine Lücke in der Schweizer Politik, die nur schwer zu schließen sein wird. Sein Andenken wird in den Herzen vieler Menschen weiterleben, die seine Arbeit und seine Persönlichkeit schätzten. Die Untersuchungen zur Todesursache laufen derzeit noch, während die Nation in tiefer Trauer vereint ist





