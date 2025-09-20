SVP-Nationalrat Alfred «Fredi» Heer verstorben: Bundesbern unter Schock

Der Tod von SVP-Nationalrat Alfred «Fredi» Heer erschüttert die Schweizer Politik. Bundesräte und Parteikollegen reagieren mit Bestürzung. Therese Schläpfer rückt nach und wird Heers Nachfolge im Nationalrat antreten.

In der Nacht auf Freitag ist der SVP - Nationalrat Alfred «Fredi» Heer im Alter von 63 Jahren in Zürich verstorben. Die Nachricht von seinem Tod hat in Bundesbern tiefe Bestürzung ausgelöst. SVP -Bundesrat Albert Rösti kämpfte vor den versammelten Medien mit den Tränen, ein Zeichen der tiefen Verbundenheit und des Verlusts, der die gesamte politische Landschaft erschüttert. Auch SVP -Fraktionschef Thomas Aeschi rang sichtlich um Worte, unfähig, die Trauer in Worte zu fassen.

«Die ganze Fraktion steht unter Schock. Ich habe selbst aus den Medien davon erfahren und bin fassungslos», erklärte Aeschi gegenüber 20 Minuten. Die unmittelbare Reaktion in der politischen Sphäre zeigt das Ausmaß der Persönlichkeit Heers und des Respekts, den er genoss. Bis zu seinem Tod lebte Heer in Zürich, wo er gemeinsam mit Parteikollege Mauro Tuena ein kleines IT-Unternehmen führte. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter und hätte in wenigen Wochen seinen 64. Geburtstag gefeiert, ein weiterer Beweis für den plötzlichen und schmerzlichen Verlust.\Die Nachricht von Alfred Heers Tod löste nicht nur Trauer aus, sondern auch die Frage der Nachfolge im Nationalrat. Alt-Nationalrätin Therese Schläpfer wird für den Verstorbenen ins Parlament nachrücken. Sie war bei den Wahlen 2023 knapp an der Wiederwahl gescheitert, mit einer beeindruckenden Anzahl von 120'148 Wählerstimmen, und verpasste den Einzug in den Nationalrat nur um Haaresbreite. Heer selbst hatte bei den Wahlen 2023 ein bemerkenswertes Ergebnis erzielt, mit 131'951 Stimmen sogar das drittbeste Resultat aller Nationalräte, nur hinter SP-Urgestein Jacqueline Badran und Parteikollege Gregor Rutz. Im Gespräch mit 20 Minuten betonte Schläpfer, dass sie nach dem Todesfall immer noch unter Schock stehe. Sie beschrieb Heer als einen langjährigen Parteifreund, mit dem sie Wahlkampf gemacht, an Sessionsrückblicken gearbeitet und auch privat Zeit verbracht hatte. Sie drückte der Familie ihr tief empfundenes Beileid aus. Ihre Worte spiegeln die tiefe persönliche Beziehung wider, die sie zu Heer hatte, und unterstreichen den Verlust, der nicht nur die Partei, sondern auch das private Leben berührt.\Trotz der tragischen Umstände hat Therese Schläpfer erklärt, dass sie die Nachfolge von Alfred Heer im Nationalrat antreten wird. Sie räumte ein, dass sie die Lücken, die Heer im Parlament und in der Partei hinterlässt, nicht schließen könne, betonte aber gleichzeitig ihren festen Willen, dem Vermächtnis Heers gerecht zu werden. «Fredi hatte so viel Erfahrung, Durchhaltewillen und politisches Geschick – ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Lücke schliessen könnte», sagte Schläpfer. Sie versicherte jedoch, dass sie genauso standhaft, geradlinig und entschlossen für ihre Überzeugungen einstehen werde wie Heer und an ihrer bürgerlichen Linie festhalten wird. Dies zeigt ihr Engagement, die politische Arbeit im Sinne Heers fortzusetzen und die Werte, für die er stand, zu verteidigen. Die politische Landschaft verliert mit Alfred Heer eine prägende Figur, und es bleibt abzuwarten, wie sich die politische Dynamik mit der neuen Zusammensetzung des Nationalrats verändern wird





20min

