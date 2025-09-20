SVP kritisiert 'lächerlich tiefe' Zahlen: Kriminelle Flüchtlinge sollen konsequenter aus dem Asylsystem entfernt werden

Die SVP kritisiert die aus ihrer Sicht zu lasche Praxis im Umgang mit kriminellen Flüchtlingen. Daten zeigen, dass im letzten Jahr 83 Personen aus dem Asylsystem ausgeschlossen wurden. Die Partei fordert härtere Massnahmen und Unterstützung von National- und Ständerat. Das SEM wehrt sich gegen die Kritik, während die Flüchtlingshilfe die Forderung nach Konsequenzen unterstützt, aber der SVP vorwirft, nur zu bewirtschaften, statt zu lösen.

Gemäss Beat Jans verfügen Bund und Kantone über wirksame Möglichkeiten, um gegen Straftäter aus dem Asyl bereich vorzugehen. Trotzdem zwingt ihn das Parlament nun, die Praxis zu verschärfen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verzeichnete im letzten Jahr 83 Personen, die aus dem Asyl system ausgeschlossen wurden. National- und Ständerat unterstützen einen Vorstoss der SVP für härtere Massnahmen.

Die SVP beklagt seit langem eine zu lasche Praxis der Behörden im Umgang mit kriminellen Flüchtlingen. Daten des SEM zeigen, dass in den letzten beiden Jahren 83 bzw. 84 straffällige Personen aus dem Asylsystem entfernt wurden. Dies geschah entweder durch Ausschluss aus dem Asylverfahren aufgrund von Unwürdigkeit, durch Widerruf des Status oder durch Beendigung der vorläufigen Aufnahme infolge eines Landesverweises. Die SVP fühlt sich bestätigt: Nationalrat Pascal Schmid bezeichnet die Zahlen als lächerlich niedrig angesichts der Tausenden von Asylkriminellen. Er sieht das gesamte Asylsystem als marode, einseitig ausgerichtet und eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung. Wer ein Asylgesuch stellt, erhalte eine Carte blanche, was geändert werden müsse, so Schmid. \Das SEM wehrt sich gegen den Vergleich der SVP und betont, dass in der Kriminalstatistik sämtliche polizeilich registrierten Straftaten erfasst werden. Damit eine Straftat im Asylverfahren Auswirkungen hat, bedarf es in der Regel einer rechtskräftigen Verurteilung. Im letzten Jahr widerrief der Bund bei 5 Flüchtlingen den Asylstatus. Weitere 13 Personen verloren den Asylstatus aufgrund einer Landesverweisung, und 6 wurden wegen Unwürdigkeit vom Asylverfahren ausgeschlossen. Bei 59 Menschen endete zudem die vorläufige Aufnahme infolge Straffälligkeit oder Landesverweisung. Informationen darüber, wie viele Ukrainer ihren Status infolge einer Straftat verloren haben, kann das SEM nicht bereitstellen, da dies nicht erfasst wird. In der Polizeistatistik werden Menschen aus der Ukraine jedoch überdurchschnittlich oft einer Straftat beschuldigt. Die SVP erhält Unterstützung für ihre Kritik. National- und Ständerat haben einem Vorstoss von Schmid zugestimmt, der vom Bundesrat härtere Massnahmen fordert: Flüchtlinge, die gegen das Gesetz verstossen und verurteilt werden, sollen konsequent aus dem Asylverfahren ausgeschlossen bzw. ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren. Da SVP-Ständerätin Esther Friedli eine gleichlautende Motion eingereicht hat, wird der Nationalrat nächste Woche erneut darüber abstimmen. Der Ständerat hat bereits zweimal zugestimmt.\Pascal Schmid erklärt, dass das Asylrecht Menschen Schutz gewähren soll, die in ihrer Heimat verfolgt werden. Es berechtigt jedoch nicht dazu, im Gastland Verbrechen zu begehen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gefährden, ohne Konsequenzen zu befürchten. Dies sei jedoch heute der Fall, und es müsse sich ändern. Kriminelle Asylmigranten hätten in der Schweiz nichts verloren. Auch die Flüchtlingshilfe stimmt der Forderung nach konsequenter Ahndung und Bestrafung von Kriminalität im Asylbereich zu. Sie wirft der SVP jedoch vor, das Problem lediglich zu bewirtschaften, anstatt es zu lösen, da die meisten geforderten Massnahmen bereits angewendet würden. Die Flüchtlingshilfe sieht einzig eine restriktivere Praxis bei der Verhältnismässigkeit durch eine Liste der Straftaten als mögliche Verbesserung. Auch Bundesrat Beat Jans widersetzt sich. Er betont, dass es bereits im geltenden Recht wirksame Möglichkeiten gibt, die von Bund und Kantonen genutzt werden. Das Anliegen sei bereits durch die obligatorische Landesverweisung im Strafgesetz umgesetzt worden. Wer ein Verbrechen begeht, erhält grundsätzlich eine Landesverweisung und verliert damit sein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Trotzdem müssen Jans und seine Verwaltung nun aufgrund des Parlamentsauftrags prüfen, wie die Praxis verschärft werden kann





