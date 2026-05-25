SVP Kirchberg blickt nach Rückschau auf arbeitsintensives Jahr 2025 und warnt vor Vertragsmonstrum

Auf der Hauptversammlung der SVP Kirchberg wurden die Finanzen, Schulraumplanung und Mitwirkungsverfahren diskutiert, ein Blick auf das Amt des Kantonsratspräsidenten geworfen und vor den Folgen eines umfangreichen Vertragsdokuments gewarnt.

Die SVP Kirchberg hat am 19. Mai ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten und dabei das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 kritisch analysiert sowie einen Ausblick auf die bevorstehenden Aufgaben gegeben.

In einer feierlichen Eröffnungsrede reflektierte der Vorsitzende Marc Keller über ein politisch eher ruhiges, aber dennoch arbeitsintensives Jahr. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die finanzen der Gemeinde, die langfristige Planung von Schulräumen und die Durchführung diverser Mitwirkungsverfahren, die den Bürgerinnen und Bürgern direkte Einflussmöglichkeiten bieten.

Keller hob hervor, dass trotz des vergleichsweise geringen medialen Aufhebens zahlreiche Baustellen im kommunalen Haushalt bewältigt werden mussten, wobei ein besonderer Fokus auf die nachhaltige Finanzplanung gelegt wurde, um zukünftige Belastungen für die Steuerzahler zu minimieren. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung empfing die SVP gemeinsam mit dem Kantonsratspräsidenten Walter Freund den Oberbürgermeister von St. Gallen, Herrn Bazenheid, der im Rahmen seiner einjährigen Amtszeit zahlreiche repräsentative Verpflichtungen wahrgenommen hat.

Freund nutzte die Gelegenheit, um den Anwesenden einen eindrucksvollen Einblick in die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des höchsten Amtes im Kanton zu geben. Er betonte, dass die Bürgernähe ein zentrales Element des schweizerischen Milizsystems sei und forderte die politischen Akteure nachdrücklich dazu auf, den direkten Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen und zu vertiefen. Freund unterstrich, dass das Vertrauen der Bürger in die Institutionen nur durch transparente Kommunikation und aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen erhalten werden könne.

Besonders eindringlich war die Rede des Nationalrates Lukas Reimann, der vor den Risiken eines über 2 200 Seiten umfassenden Vertragsdokuments warnte, das zur Abstimmung gelandet sei. Reimann argumentierte, dass eine unkritische Annahme dieses Vertragsmonsters die Eigenständigkeit der Schweiz gefährden und das Fundament der Basisdemokratie untergraben könnte. Er appellierte an die Wähler, die Inhalte des Dokuments genau zu prüfen und sich gegen mögliche Einschränkungen der nationalen Souveränität auszusprechen.

Parallel dazu nutzte der parteilose Gemeinderatskandidat Dominik Schönenberger die Versammlung, um sich den Mitgliedern persönlich vorzustellen. Mit frischen Ideen und klaren Positionen überzeugte er das Publikum, wobei er betonte, dass er als unabhängiger Kandidat die Interessen der Bürgerinnen und Bürger frei von parteipolitischen Bindungen vertreten werde. Aus Sicht der SVP wurde er als die beste bürgerliche Alternative zu den beiden links‑grünen Kandidaten dargestellt, da er sowohl Kompetenz als auch eine pragmatische Herangehensweise an kommunale Probleme demonstrierte.

Die Versammlung endete mit einem klaren Appell an die Gemeinde, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen und die demokratischen Prinzipien, die das Rückgrat des Schweizer politischen Systems bilden, zu stärken





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