Der SVP-Ständerat Aeschi kandidiert für den Bundesrat und möchte das Justiz- und Polizeidepartement übernehmen. Parteikollegen loben seine Kompetenz trotz provokantem Auftreten.

Der SVP -Ständerat Aeschi hat seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt gegeben und dabei sein Interesse am Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement deutlich gemacht. Als achter und letzter Kandidat der Schweizerischen Volkspartei ( SVP) tritt er in die Auseinandersetzung um die Nachfolge des amtierenden SP- Bundesrat es Beat Jans ein. Der 47-Jährige ist überzeugt, dass er sich das notwendige Rüstzeug für dieses schwere Regierungsamt bereits erarbeitet hat und sieht dringenden Handlungsbedarf in der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik.

Aeschi übernimmt Wunsch-Departement

Aeschi gibt gegenüber dem "SonntagsBlick" an, sich vorstellen zu können, das Justiz- und Polizeidepartement von Beat Jans zu übernehmen. Er begründet dieses Interesse damit, dass im Justizdepartement ein erheblicher Handlungsbedarf bestehe. Die Probleme im Asyl- und Migrationsbereich seien weiterhin sehr groß und würden von vielen Kantonen beklagt, da diese nicht ausreichend angegangen würden. Diese Einschätzung ist ein zentraler Bestandteil seiner Plattform für die anstehende Wahl.

Also read Mitte-Ständerätin kritisiert Aeschis Verhalten als No-Go

Parteifreunde loben Kompetenz

Die SVP unterstützt ihren Kandidaten Aeschi nachdrücklich, wobei die parteiinternen Befürworter seine Eignung betonen. Hannes Germann, der Schaffhauser Ständerat der SVP, führt aus, dass die Partei angesichts globaler Verwerfungen und wirtschaftlicher Herausforderungen die stärkste und nicht die günstigste Person in den Bundesrat wählen sollte. Aeschi erfülle dieses Profil am besten, so Germann in der "SonntagsZeitung". Diese Aussage unterstreicht die strategische Bedeutung, die die Partei dem Kandidaten beimisst.

Benjamin Fischer, ein weiterer SVP-Nationalrat, bezeichnet Aeschi als "absolut fähig" und traut ihm die Aufgabe des Bundesratsjobs zu. Auch der Ratskollege Martin Haab erkennt die Qualitäten seines Parteigenossen an. Haab gibt zu, dass Aeschi zwar provokativ auftreten kann, aber durchaus fähig ist, das Amt effektiv auszuüben. Diese Einschätzung zeigt, dass die parteiinterne Unterstützung breit gestreut ist und die fachliche Kompetenz trotz unterschiedlicher Wahrnehmung der Persönlichkeit anerkannt wird.

Advertisement

Befragung und weitere Schritte

Am Samstag wurde Aeschi bereits von der parteiinternen Findungskommission befragt. Dies war ein wichtiger Schritt in der Kandidatenauswahl der SVP. Die Unterstützung durch die Partei wirkt sich positiv auf seine Positionierung im Rennen um den Sitz im Bundesrat aus. Die internen Prozesse sind abgeschlossen, und nun folgt die öffentliche Kampagne. Aeschi muss sich nun der breiten Öffentlichkeit und der Wählerschaft stellen.

Die Nachfolge von Beat Jans ist ein wichtiger Schritt in der Schweizer Politik. Aeschi sieht seine Chancen gut, besonders wenn er seine Kompetenz im Justizbereich betonen kann. Die SVP hofft, mit ihrer Wahl einen starken Vertreter für ihre Interessen im Bundesrat zu haben. Die weitere Entwicklung wird zeigen, wie erfolgreich Aeschi seine Kandidatur gestalten kann.