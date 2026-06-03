SVP-Initiative verliert Zustimmung, Zivildienst bleibt offen

Die SVP-Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" verliert an Zustimmung, wie zwei Umfragen zeigen. Beim Zivildienst bleibt der Ausgang völlig offen. Beide Lager kämpfen mit viel Geld um Stimmen.

Zwei neue Umfragen zeigen: Die SVP-Initiative " Keine 10-Millionen-Schweiz " verliert an Zustimmung. Beim Zivildienst bleibt der Ausgang völlig offen. Die Abstimmung zur 10-Millionen-Schweiz läuft längst auch auf Plakaten und Bildschirmen.

Beide Lager kämpfen mit viel Geld um Stimmen. - SRFDie SVP-Initiative wird laut zwei Umfragen von rund 52 Prozent der Befragten abgelehnt. Entscheidend wird die Mobilisierung sein – die Meinungen sind laut Forschern gemacht. Beide Meinungsforschungsinstitute präzisierten auf Anfrage, dass die Auswirkungen des Messerangriffs in Winterthur ZH auf die Abstimmungsabsichten nicht bekannt seien





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