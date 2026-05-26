SVP-Initiative: Unter zehn Millionen Menschen? Gegner warnen vor Abschottung und wirtschaftlichen Folgen

Die SVP will die Bevölkerung der Schweiz auf unter zehn Millionen Menschen begrenzen. Gegner warnen vor Abschottung und wirtschaftlichen Folgen. Was hinter der Initiative steckt – und warum sie das Land politisch bereits jetzt spaltet.

Die SVP will die Bevölkerung der Schweiz auf unter zehn Millionen Menschen begrenzen. Gegner warnen vor Abschottung und wirtschaftlichen Folgen. Was hinter der Initiative steckt – und warum sie das Land politisch bereits jetzt spaltet.

Ein internes Merkblatt warnt vor Behördenpropaganda vor Abstimmungen. Im Fall Beat Jans erklärt die Bundeskanzlei die Regeln plötzlich für unverbindlich. Ein "Rüffel" soll es trotzdem gegeben haben – eine Spurensuche. Bundesrat Jans dementiert das.

Heikel ist der Fall, weil Jans nicht als SP-Politiker auftritt, sondern als Vertreter des Gesamtbundesrates. Ein internes Merkblatt verlangt sachliche, vollständige und verhältnismässige Behördeninformation – empfiehlt aber nur, "am besten" keine externen Gäste an Medienkonferenzen einzuladen. Es ist nur drei Seiten lang, aber politisch brisant: In einem internen Merkblatt hält die Bundesverwaltung fest, wie der Bundesrat vor Abstimmungen informieren darf – und wo Behördeninformation zur Propaganda wird.

Genau dieses Papier wird nun im Streit um Beat Jans zum Problem für die Regierung.trotzdem mit Vertretern von Kantonen, Gewerbe, Arbeitgebern und Gewerkschaften auf. Die Bundeskanzlei sagt nun: Das Papier sei gar keine verbindliche Weisung





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