SVP‑Initiative scheitert - Stadt‑Land‑Graben und Bundesratsrolle im Fokus

Der Politikwissenschaftler Adrian Vatter erklärt, warum die Initiative "Keine 10‑Mio‑Schweiz" trotz breiter Opposition im Land gescheitert ist, welche Bedeutung der Stadt‑Land‑Konflikt hat und wie der Bundesrat im Abstimmungskampf agierte.

Die Schweiz er Landesabstimmung über die SVP ‑Initiative "Keine 10‑Mio‑ Schweiz " ist mit einem klaren Nein beendet worden. Der politische Wissenschaftler Adrian Vatter von der Universität Bern analysierte die Hintergründe des Ergebnisses und sprach dabei besonders den Stadt‑Land‑Graben an, der seit Jahren die politischen Diskussionen im Land prägt.

Trotz der weit verbreiteten Annahme, dass die Städte die Abstimmungen dominieren, haben die ländlichen Regionen die Initiative nicht mit voller Kraft abgelehnt, sondern vielmehr auf strukturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Zuwanderung und Identitätsfragen hingewiesen. Vatter betonte, dass das tägliche Zusammenleben in städtischen Gemeinden zu einer Entmystifizierung von Migranten führt - ein Phänomen, das er als Kontakthypothese bezeichnet. In den Städten, wo Menschen mit Migrationshintergrund stärker präsent sind, entstehen weniger Ängste, weil direkte Begegnungen Vorurteile abbauen.

Auf dem Land hingegen wird das Thema Zuwanderung häufig über Medien und Kampagnen vermittelt, was zu einer verzerrten Bedrohungswahrnehmung führt. Dieses duale Bild erklärt, warum die Städte die Vorlage nachdrücklich versenkt haben, obwohl sie von den Folgen der Zuwanderung stärker betroffen sind. Der Gesprächspartner Vatter erklärte weiter, dass der Stadt‑Land‑Konflikt heute nicht mehr nur ein simples Gegenüberstellen von Stadt und Kanton ist, sondern vielmehr ein komplexes Geflecht aus Agglomerationen bildet, die zwischen den beiden Polen liegen.

Diese Ballungsräume, in denen Menschen aus Stadt und Umland zusammenleben, haben in vielen Abstimmungen den Ausschlag gegeben. Die breite, heterogene Allianz aus linken, mittleren, bürgerlichen und gewerkschaftlichen Kräften konnte gerade bei der Diskussion um die "Keine 10‑Mio‑Schweiz"‑Initiative ihre Koalitionsfähigkeit unter Beweis stellen. Durch das gemeinsame Bündeln von Ressourcen und die klare Positionierung gegen die Initiative gelang es ihr, die Gefahr einer restriktiven Zuwanderungspolitik abzuwehren.

Gleichzeitig wurde kritisiert, dass die Allianz bislang nur auf das Verhindern von Projekten setzt, anstatt aktiv Lösungen für Kernprobleme wie den angespannten Wohnungsmarkt, die Infrastrukturüberlastung und die soziale Integration zu formulieren. Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews lag auf der Rolle des Bundesrates im Abstimmungskampf. Bundesrat Beat Jans, der sich stark für die Ablehnung der Initiative engagierte, geriet dabei immer wieder an die Grenzen dessen, was von einem Regierungsmitglied rechtlich und politisch zulässig ist.

Laut Vatter muss ein Bundesrat zwar sachlich informieren, wird aber von der Bevölkerung häufig erwartet, dass er aktiv an Wahlkampagnen teilnimmt. Diese Gratwanderung zwischen neutraler Information und politischer Einflussnahme ist nicht neu; bereits frühere Regierungen haben ähnliche Grenzen getestet. Jans habe laut Vatter zwar die zulässigen Grenzen weitgehend eingehalten, aber in einzelnen Äußerungen möglicherweise darüber hinausgegriffen.

Das Gespräch schloss mit dem Ausblick, dass die nächste Dekade für die Schweiz entscheidend davon abhängen wird, ob die bislang so stark von Verhinderung geprägte Politik zu einer konstruktiven Gestaltungsphase wechseln kann, in der die föderale Struktur und die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Stadt und Land in Einklang gebracht werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Nein zur SVP‑Initiative nicht nur ein Sieg der breiten Koalition, sondern auch ein Spiegelbild der komplexen gesellschaftlichen Spannungen in der Schweiz ist.

Die Stadt‑Land‑Dynamik, die Rolle der Agglomerationen und die Balance zwischen präventivem Handeln und gestalterischer Politik werden künftig die Debatten um Migration, Wohnungsbau und Infrastruktur bestimmen. Nur wenn es gelingt, die heterogene Allianz nicht nur als Blockierer, sondern als Lösungsanbieter zu etablieren, wird die Schweiz langfristig den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und gleichzeitig den politischen Spielraum für grosse Vorhaben erweitern





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