Die SVP-Grossratin Stefan Giezendanner hat eine Initiative eingereicht, um die Bevölkerung auf 10 Millionen zu begrenzen, um die Infrastruktur zu entlasten. Gleichzeitig fordert sie den Ausbau der A1 im Aargau und die schnelle Entwicklung der Bahnlinie nach Zürich. Die zuständige Grossratskommission unterstützt die Initiative und empfiehlt, sie gemeinsam zu überweisen. Der Grosse Rat entscheidet am 30. Juni über die Tandem-Forderung.

Mit dem Rezept, die Bevölkerung auf 10 Millionen zu begrenzen, um Strasse und Schiene zu entlasten, ist die SVP fast allein. Für die Forderung, die A1 im Aargau zu verbreitern und die Bahnlinie nach Zürich rasch auszubauen, erhält SVP- Grossrat Stefan Giezendanner hingegen breite Unterstützung.

Der Aargau will in Bern sowohl den Ausbau der A1 als auch der Bahnlinie Aarau-Zürich vorantreiben. Die zuständige Grossratskommission unterstützt beide Standesinitiativen als Paket und empfiehlt, sie gemeinsam zu überweisen. Der Grosse Rat entscheidet am 30. Juni; der Regierungsrat und Bundesrat Rösti haben für einzelne Ausbauprojekte bereits Signale gesetzt.

Es ist wohl Zufall, dass die Mitteilung gerade jetzt kommt – aber sie passt zur Abstimmung über die 10-Millionen-Schweiz vom Sonntag. Befürworter wie SVP-Grossrat Stefan Giezendanner argumentieren immer wieder mit überfüllten Zügen und verstopften Autobahnen. Sie propagieren den Bevölkerungsdeckel als Mittel gegen die Überlastung der Infrastruktur, während die übrigen Parteien die SVP-Initiative ablehnen





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