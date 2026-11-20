Die SVP hat Thomas Aeschi und Michael Graber als Kandidaten für den Bundesrat benannt, um Guy Parmelin abzulösen. Die Entscheidung fiel am Freitagabend nach intensiven Abstimmungen.

Die SVP-Fraktion hat am Freitagabend ihre offiziellen Vorschläge für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin bekanntgegeben. Zwei Namen stehen im Mittelpunkt der neuen Nominierung: der Zuger Nationalrat und Fraktionschef Thomas Aeschi sowie der Oberwalliser Nationalrat Michael Graber. Damit enden die spekulativen Runde um das Ticket für den Sitz des Waadtländers. Beide Kandidaten gelten als deutschsprachig und sollen Parmelin im kommenden Jahr ablösen.

Offizielle Nominierung von Aeschi und Graber

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) setzt auf eine klare Mehrheit im Norden und Osten des Landes. Thomas Aeschi, der seit langem die Fraktion führt, gilt als gesetzt für den ersten Platz auf dem Wahlvorschlag. Michael Graber ergänzt als zweiter Kandidat das Ticket. Diese Konstellation wurde von der SVP-Fraktion offiziell bestätigt, wie am Freitagabend verlautete. Der Sitz von Guy Parmelin wird damit von der Westschweiz in die Deutschschweiz verlagert.

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Die Auswahl traf keine überraschende Wendung für die Parteibasis. Sowohl der Fraktionsvorstand als auch die Findungskommission der SVP hatten zuvor bereits ein solches Duo empfohlen. Die Entscheidung spiegelt die internen Abstimmungen wider, die in den vorangegangenen Wochen geführt wurden. Alle acht eingegangenen Kandidaturen wurden von der Findungskommission als wählbar eingestuft, doch die finale politische Bewertung förderte diese beiden Namen zutage.

Konkurrenz um den zweiten Platz

Während Thomas Aeschi als Fraktionschef eine klare Führungsposition innehatte, war der Wettbewerb um den zweiten Slot intensiver. Céline Amaudruz lag in der internen Ausmarshung konstant auf dem zweiten Rang, schaffte es jedoch nicht in das finale Ticket. Ihre Position wurde durch Abweichungen von der Fraktionslinie bei gesellschaftspolitischen Themen beeinflusst. Andere Kandidaten wie Christian Imark aus dem Kanton Aargau oder die Doppelkandidatur von Jean-François Steiert und Michael Graber brachten eigene Dynamiken in den Prozess ein.

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Die SVP-Fraktion bestand aus acht Kandidierenden, darunter sieben Männer und eine Frau aus verschiedenen Landesteilen. Die mathematisch möglichen Kombinationen beliefen sich auf 28 Paare, doch die politische Praxis filterte die Optionen stark heraus. Thomas Aeschi unterlag bei der letzten Wahl im Jahr 2015 bereits einmal gegen Guy Parmelin, was die strategische Bedeutung des zweiten Kandidaten für das Gelingen der Wahl unterstreicht. Die Fraktion wollte nun das Risiko minimieren, dass Aeschi erneut scheitert.

Prozess der internen Auswahl

Die Suche nach dem geeigneten Nachfolger war von einigen Unsicherheiten geprägt. Zu Beginn war unklar, ob die Fraktion am Freitag um 17.30 Uhr einen Entscheid verkünden würde. Medien vor Ort berichteten von "schwarzem Rauch" als Anspielung auf die Papstwahl, was auf fehlende Mehrheiten in den frühen Runden hinwies. Dies deutete darauf hin, dass die einzelnen Stimmen zunächst nicht ausreichten, um eine finale Einigung zu erzielen. Die Verhandlungen zogen sich daher länger hin als ursprünglich geplant.

Als sich die Anhörungen der Kandidierenden im Bundeshaus dem Ende zuneigten, blieb der genaime Zeitpunkt der Pressekonferenz offen. Die SVP lud zwar zu einem Point de Presse ein, gab aber später bekannt, dass der Termin nicht mehr haltbar sei. Dies spiegelte die Komplexität der internen Abstimmungen wider. Die Fraktion nutzte die Zeit, um die verschiedenen Interessen der Kantone und Fraktionsmitglieder auszubalancieren, bevor eine finale Empfehlung ausgesprochen wurde.

Auswirkungen auf die Bundesratswahl

Die Nominierung von Thomas Aeschi und Michael Graber legt den Grundstein für die kommende Bundesratswahl. Die SVP-Fraktion hat damit ihre Position gestärkt und eine klare Linie nach außen vertreten. Die Kandidaten sollen nun vor die Bundesversammlung treten, wo sie ihre Programme darlegen müssen. Die Wahl im Dezember wird entscheiden, ob diese beiden Männer tatsächlich in die Landesregierung einziehen.

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Für die Schweizer Politik bedeutet der Wechsel einen signifikantenShift. Guy Parmelin wird sein Amt niederlegen, und die SVP sichert sich durch die Nominierung von zwei Deutschschweizern den Sitz. Die nächste Etappe besteht darin, die Unterstützung der anderen Parteien und der Wähler zu gewinnen. Die Arbeit der SVP-Fraktion hat nun von der internen Auswahl auf die öffentliche Kommunikation gewechselt. Die nächsten Schritte umfassen die öffentlichen Auftritte der Kandidierenden und die finale Stimmabgabe im Parlament.