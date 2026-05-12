SVP des Kantons St.Gallen kritisiert Entscheid über Mindestabstände zwischen Siedlung und Windkraftanlagen

Die SVP des Kantons St.Gallen kritisiert einen Entscheid des Kantons, wonach Mindestabstände zwischen Siedlung und Windkraftanlagen nicht zur Abstimmung kommen sollen. Die SVP fordert, dass die Regierung das Planungs- und Baugesetz so anpasst, dass Abstimmungen über Mindestabstandsregeln zwischen Siedlungen und Windanlagen möglich sind.

Die SVP des Kantons St.Gallen wendet sich gegen einen Entscheid des Kantons, wonach Mindestabstände zwischen Siedlung und Windkraftanlagen nicht zur Abstimmung kommen sollen. Die SVP fordert, dass die Regierung das Planungs- und Baugesetz so anpasst, dass Abstimmungen über Mindestabstandsregeln zwischen Siedlungen und Windanlagen möglich sind.

Die SVP betont, dass die Bevölkerung bei Projekten dieser Tragweite angemessen und demokratisch eingebunden werden müsse, um die Akzeptanz von Windkraftprojekten zu stärken. Die SVP bezieht sich auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Kanton Bern und den kürzlich erschienenen Bericht zum Energiekonzept des Kantons. Die SVP kritisiert, dass die meisten Entscheide über Windenergieanlagen derzeit vom Kanton gefällt werden, weil die Versorgungssicherheit von grossem kantonalen und nationalen Interesse sei.

Für einen Entscheid auf übergeordneter Ebene spreche auch, dass häufig gemeindeübergreifende Koordination notwendig sei. Die SVP fordert, dass die Gemeinden selbst zu den Trägern des Projekts gehören, um Abstimmungen über den Kredit zu ermöglichen, wenn die Planung weit genug gediehen ist. Gegen Windkraftwerke regt sich Widerstand, aber die SVP will die Akzeptanz von Windrädern in der Bevölkerung stärken. Transparenz und Beteiligungsmodelle sollen zum Ziel führen.

Eine Studie der Uni St.Gallen zeigte hohe Zustimmung der St.Galler Bevölkerung gegenüber Windkraft. Die Resultate sollen auch in den ländlichen Gebieten gelten, wo die Windanlagen geplant sind





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