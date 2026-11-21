Die Nominierung von Thomas Aeschi und Michael Graber für den Bundesrat löst scharfe Kritik aus. Roger Köppel spricht von einem Horror-Ticket, das die SVP politisch schwächen könnte.

Die Schweizerische Volkspartei ( SVP) hat am Freitagabend ihre Kandidaten für die kommende Bundesrat swahl bekannt gegeben. Fraktionschef Thomas Aeschi und Nationalrat Michael Graber sollen die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin antreten. Diese Entscheidung hat jedoch eine massive Welle der Kritik ausgelöst, die aus allen politischen Lagern sowie aus der Westschweiz laut wird.

Scharfe Kritik von Weltwoche-Verleger

Selbst der Ex-SVP-Nationalrat und Verleger der Wochenzeitung Weltwoche, Roger Köppel, kritisiert den Entscheid in seinem Podcast vehement. Er bezeichnet das duale Ticket von Aeschi und Graber als ein "Horror-Ticket", das nach hinten losgehen könnte. Köppel argumentiert, dass beide Kandidaten sich politisch und charakterlich zu ähnlich seien. Zudem seien beide Männer und repräsentierten ausschließlich die Deutschschweiz. Diese fehlende Diversität sieht er als großen strategischen Fehler.

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Köppel mutmaßt, dass das Ticket primär als "Auffahrtrampe" für Thomas Aeschi konzipiert wurde. Das Ziel sei es, Aeschi dem "Endziel seiner Lebensträume" näherzubringen, also einem Sitz im Bundesrat. Obwohl er Grabers Linientreue lobt, betrachtet er den Walliser als ein "unbeschriebenes Blatt" für viele Wähler. Die Kombination aus zwei ähnlichen Deutschschweizer-Männern hält er für hochgradig ungeschickt.

Probleme mit der Akzeptanz der Bundesversammlung

Ein zentrales Argument der Kritik ist die Befürchtung, dass die Bundesversammlung das gewählte Duo nicht akzeptieren wird. Köppel warnt vor einer solchen "Sprengkandidatur". Die Medien haben das Paar bereits als "Hooligan-Duo" getauft, was die Attraktivität für die Parlamentsmehrheit weiter mindert. Die Beleidigungen und der Zusammenstoß mit Bundespolizisten vor zwei Jahren belasten das Image der Kandidaten weiterhin.

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Köppel führt diese strategische Fehlentscheidung auf eine zunehmende Überheblichkeit der SVP zurück. Die Partei habe die realpolitischen Gegebenheiten und die Stimmung in der Bundesversammlung nicht ausreichend berücksichtigt. Ein solches Ergebnis führe unweigerlich zu einem politischen Debakel bei der Wahl im Dezember. Die Spannung zwischen der Parteibasis und der realistischen Wahlfähigkeit der Kandidaten ist deutlich spürbar.

Sorge um die Vertretung der Westschweiz

In der Romandie ist der Unmut über die Nichtnominierung von Céline Amaudruz groß. Amaudruz hatte zuvor davor gewarnt, dass der Verzicht auf eine Westschweizer Kandidatin eine "dramatische Botschaft" sende. Die SVP hat damit die einzige weibliche Stimme ihrer Fraktion im Rennen ausgeklammert. Für die Westschweiz bedeutet dies eine massive Unterrepräsentation, falls ein Deutschschweizer gewählt wird.

Sollte tatsächlich ein Kandidat aus der Deutschschweiz ins Bundesrat gewählt werden, wäre Elisabeth Baume-Schneider die einzige Vertretung der Romandie in der Schweizer Regierung. Diese Konstellation gibt es erstmals seit 1966 nicht mehr. Historisch gesehen war die Balance zwischen Sprachregionen ein Kernpfeiler der Schweizer Konsenskultur. Die aktuelle Entwicklung der SVP gefährdet dieses empfindliche Gleichgewicht erheblich.

Alternative Kandidaten und Verteidigung der SVP

Roger Köppel favorisiert Pierre Alain Schnegg als die beste Lösung für die SVP. Auch der Tessiner Ständerat Marco Chiesa wäre aus seiner Sicht eine akzeptable Alternative. Beide hätten das nötige Profil, um über die Sprachgrenzen hinweg akzeptiert zu werden. Die SVP selbst verteidigt ihren Entscheid jedoch nachdrücklich. Die Partei betont, dass die fachliche Eignung für das Amt ausschlaggebend sei, nicht Geschlecht oder Herkunft.

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Trotz der internen Unterstützung steht die SVP vor der Herausforderung, die Kritik zu entkräften. Die öffentliche Wahrnehmung des Tickets als zu homogen und zu deutschschweizerisch dominiert derzeit die Diskussion. Es bleibt abzuwarten, ob die Partei ihre Nominierung halten kann oder sich unter dem Druck der politischen Landschaft ändern muss. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die Strategie der SVP aufzugehen vermag oder im politischen Windschatten stecken bleibt.