Die SVP bereitet einen Notfallplan für die Bundesratswahl 2026 vor. Kritik am Ticket Aeschi/Graber wächst.

Die Schweizerische Volkspartei ( SVP) hat einen strikten Notfallplan für die anstehende Bundesratswahl im Dezember 2026 entworfen. Dieser Mechanismus soll greifen, falls ein SVP -Mitglied der Bundesversammlung der offiziellen Kandidatenliste nicht folgt und stattdessen ein anderes Mitglied wählt. Das offizielle SVP -Ticket besteht aus den beiden Nominierten Thomas Aeschi und Michael Graber. Die Parteiführung reagiert damit auf wachsende Spannungen und die Sorge vor einer Spaltung der eigenen Reihen.

Der ehemalige Nationalrat und "Weltwoche"-Chefredakteur Roger Köppel gehört zu den lautstärksten Kritikern des aktuellen Kurses. Er bezeichnet das Duo Aeschi und Graber öffentlich als einen "Schönheitsfehler" und einen "Unfall". Köppel vertritt die Auffassung, dass das gewählte Ticket "Fake"-Charakter habe und ein "Horrorcharakter" für die Partei bedeute. Seine Kritik zielt auf die Führungsstruktur der SVP ab, bei der Erfolge auch Karrieristen anziehen und diese überheblich machen könnten.

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Kritik am Ticket und Forderung nach Schnegg

Wie der konservative Flügel der SVP um Christoph Blocher hätte auch Roger Köppel den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg als offiziellen Kandidaten gesehen. Köppel hebt hervor, dass Schnegg ein "Chrampfer" sei und voll auf der Parteilinie liege. Die Nominierung eines anderen Kandidaten wird von Teilen der Basis als Fehlentscheidung gewertet. Blocher hatte Schnegg zuvor sogar als sogenannten Sprengkandidaten ins Spiel gebracht, was für Ärger in der Partei sorgte.

Auch der ehemalige Berner SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus unterstützt diese Linie öffentlich. Er äussert den Wunsch, sich über einen Bundesrat Schnegg zu freuen. Neuhaus argumentiert, dass die Partei unbedingt einen Kandidaten nominieren sollte, der die Interessen der SVP ohne Kompromisse vertritt. Diese Position spiegelt die Frustration jener Wähler wider, die den aktuellen offiziellen Kandidaten als zu moderat oder nicht repräsentativ genug ansehen.

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Notfallplan bei Abweichung von der Linie

Der interne Mechanismus der SVP sieht vor, dass bei einer "wilden" Bundesratswahl eine Sondersitzung angesetzt wird. Nimmt ein SVP-Abgeordneter eine Wahl ausserhalb des offiziellen Tickets an, sollen Fraktion und Parteivorstand am folgenden Morgen über eine Wiederaufnahme beraten. Eine solche Debatte ist nur möglich, wenn in beiden Gremien eine Zweidrittelmehrheit für eine solche Massnahme zustande kommt.

Dieser Plan dient der Abschreckung und der Disziplinierung der eigenen Mandatsträger. Die SVP möchte sicherstellen, dass das Wahlergebnis am 9. Dezember 2026 nicht durch einzelne Abweichler gefährdet wird. Pierre Alain Schnegg hält sich bei der Kommentierung des Plans bewusst zurück und lässt offen, ob er eine Wahl in den Bundesrat überhaupt annehmen würde, falls er dennoch zum Zug käme.

Reaktionen aus anderen politischen Lagern

Aus den Reihen der anderen Parteien wird die Situation im Bundeshaus mit Interesse verfolgt. Die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth kommentiert die Lage mit dem Hinweis, dass Christoph Blocher die anderen Parteien indirekt dazu einlade, ausserhalb des Tickets zu wählen. Roth betont, dass das offizielle Ticket für die Wettbewerber nicht als sakrosankt angesehen werde. Dies öffnet den Spielraum für taktische Abstimmungen.

Auch die FDP zeigt Überraschung über die interne Entwicklung in der SVP. Die FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher findet es erstaunlich, dass der langjährige SVP-Vordenker Christoph Blocher dem Parlament quasi die Lizenz erteilt, die Parteilinie zu brechen. Diese Kommentare unterstreichen, dass die Bundesratswahl 2026 möglicherweise zu einem unvorhersehbaren Prozess wird, der von strategischen Manövern geprägt ist.

Interne Dissidenz und öffentliche Debatten

Nicht nur von aussen, sondern auch intern wird Christoph Blocher scharf kritisiert. SVP-Nationalrat Martin Haab äussert, dass die öffentliche Intervention Blochers nicht dessen Thema sei. Noch deutlicher wird sein Ratskollege Thomas de Courten. Er stellt klar, dass Wer von seinen Ämtern zurückgetreten hat, seinen Dienst getan habe. De Courten findet, dass es dann nicht mehr nötig sei, Kommentare zur Parteipolitik abzugeben. Diese Stimmen markieren einen Konflikt zwischen der alten Garde und der aktuellen Führung.

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Zusätzlich kritisiert die Mitte-Ständerätin Marianne Binder das reine Deutschschweizer Ticket. Sie bemängelt, dass die Nominierung die Romandie und Frauen ausschliesse. Binder erklärt, dass sie ihre Entscheidung nach den Anhörungen treffen werde. Massgebend sei dabei das Bekenntnis der Kandidaten zur Konkordanz. Sie führt aus, dass man im Bundesrat nicht sitzen und gleichzeitig Opposition betreiben könne. Diese Forderung nach Integration steht im Kontrast zu den rhetorischen Schärfen in der Parteibasis.

Die offiziellen Kandidaten Michael Graber und Thomas Aeschi stehen unter Druck. Graber nehme Blochers Meinung "zur Kenntnis", wie er im Interview mit der "SonntagsZeitung" sagte. Zudem musste Graber auf ein neu aufgetauchtes Video seines Gerangels mit Bundespolizisten reagieren. Er gab zu, sich damals falsch verhalten zu haben, bestand aber darauf, dass er Kandidat bleibe. Aeschi und Graber sollen Guy Parmelin ablösen, der Ende des Jahres zurücktritt.

Ausblick auf die Entscheidung am 9. Dezember 2026

Die Bundesversammlung wird am 9. Dezember 2026 entscheiden, wer den Wirtschaftsminister Guy Parmelin ablöst. Der Termin steht fest, doch das Ergebnis ist offen. Die SVP versucht mit ihrem Notfallplan, die Kontrolle über den Prozess zu behalten. Andere Parteien nutzen die internen Streitigkeiten der Volkspartei aus, um eigene Kandidaten oder Kompromisse voranzutreiben.

Die Dynamik der kommenden Monate wird zeigen, ob die SVP ihren Kurs halten kann oder ob die Dissidenz um sich greift. Roger Köppel und Christoph Blocher haben die Debatte um die Identität der Partei neu entfacht. Die Konsequenzen der Wahl werden nicht nur die SVP, sondern die gesamte Schweizer Regierungspolitik beeinflussen. Alle Beobachter beobachten die Anhörungen und die Haltung der Kandidaten genau.