Christoph Blocher bezeichnet das SVP-Ticket als Unfall und favorisiert eine wilde Wahl für Pierre Alain Schnegg. Roger Köppel nennt es Fake-Auswahl. Kritisiert wird der Umgang mit der Romandie.

Christoph Blocher hat die aktuelle Nominierung der SVP für die Bundesrat swahlen scharf kritisiert. Der ehemalige Bundesrat bezeichnet die Auswahl von Daniel Aeschi und Michael Graber als konzeptionellen Fehler und Unfall. Blocher vertritt die Position, dass persönliche Interessen den Findungsprozess der Findungskommission und der Fraktion belastet haben. Er wirft vor, dass die Partei die Interessen der Westschweiz nicht ausreichend berücksichtigt hat.

Kritik am Auswahlprozess der SVP-Fraktion

Blocher argumentiert, dass die Findungskommission und die SVP-Fraktion die Aufgabe hatten, geeignete Kandidaten zu bestimmen. Gleichzeitig hätten bei der Nomination jedoch auch persönliche Interessen eine wichtige Rolle gespielt. Aeschi habe laut Blocher bewusst einen schwächeren Mitbewerber auf das Ticket geholt, um eigene Positionen zu sichern. Dies habe zu einer Verzerrung des eigentlichen Wahlziels geführt.

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Der Parteichef betont zudem, dass die Westschweiz im aktuellen Vorschlag zu kurz gekommen sei. Pierre Alain Schnegg werde als Regierungsrat aus der Romandie wahrgenommen. Die Bevorzugung eines Kandidaten aus der Deutschschweiz oder der Zentralschweiz werde von der Wählerschaft in der Westschweiz negativ aufgenommen. Dies gefährde den Zusammenhalt der Partei.

Michael Graber gewinnt gegen Pierre Alain Schnegg

In der entscheidenden Abstimmung innerhalb der SVP-Fraktion setzte sich Michael Graber gegen Pierre Alain Schnegg durch. Blocher bezeichnet diesen Ausgang ausdrücklich als Unfall. Er zitiert den Satz, dass die Welschen den Welsch verhindert hätten, um die Enttäuschung in der Romandie zu verdeutlichen. Schnegg wird als guter Charakter mit einwandfreier Amtsführung beschrieben.

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Dieses Urteil steht im Kontrast zum aktuellen Fraktionsentscheid. Blocher hebt hervor, dass Schnegg die fachliche Eignung und die persönliche Integrität mitbringt. Dennoch fiel die Wahl auf Graber. Dies wird von Kritikern als Signal der Abgrenzung gegen die Westschweiz gewertet. Die SVP steht damit vor der Herausforderung, die Zustimmung der Romandie zu gewinnen.

Potenzial einer wilden Wahl und Wiederaufnahme

Christoph Blocher spricht die Möglichkeit einer wilden Wahl für Pierre Alain Schnegg an. Sollte das Parlament den Berner Regierungsrat am 9. Dezember wählen, wäre dies ein direkter Widerspruch zum Parteivorschlag. Nach den Parteiregeln verliert ein Kandidat, der entgegen dem offiziellen Vorschlag gewählt wird, automatisch seine SVP-Mitgliedschaft.

Dennoch hält Blocher eine Wiederaufnahme Schneggs für denkbar. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parteivorstand und in der Fraktion erforderlich. Blocher äußert die Hoffnung, dass die Partei Schnegg nach einer solchen Wahl wieder aufnehmen würde. Er gibt jedoch zu, dass die zuständigen Gremien möglicherweise anders entscheiden.

Für eine wilde Wahl von Céline Amaudruz äußert Blocher sich zurückhaltender. Er geht davon aus, dass Amaudruz aus der SVP ausgeschlossen würde. Dies unterstreicht die unterschiedliche Behandlung der Kandidaten durch die Partei. Die Kriterien für eine Wiederaufnahme scheinen nicht einheitlich angewendet zu werden.

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Roger Köppel spricht von einer Fake-Auswahl

Auch der ehemalige SVP-Nationalrat Roger Köppel kritisiert das Ticket. Er wundert sich über den Verstand der Partei und nennt die Auswahl einen Affront gegen die Romandie. Köppel ist überzeugt, dass die Bundesversammlung das Ticket nicht akzeptieren wird. Er spricht von einer Fake-Auswahl und warnt vor einer Sprengkandidatur.

Christoph Blocher dämpft die Emotionen von Köppel. Er bezeichnet die Darstellung als übertrieben und behauptet, es gäbe keine Katastrophe für das Land. Dennoch räumt Blocher ein, dass etwas schiefgelaufen sei. Er kritisiert den unoffenen Umgang der SVP mit Konflikten. Die Partei müsse ehrlicher sein und Kandidaten direkt als ungeeignet bezeichnen. Dieser Schritt würde Transparenz schaffen und die parteiinternen Prozesse stärken. Die SVP steht nun vor der Entscheidung, wie sie mit der Kritik umgeht. Die Wahlen am 9. Dezember werden zeigen, ob sich die Romandie noch integrieren lässt.