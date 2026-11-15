SV Muttenz und FC Solothurn enden punktgleich

Ein 1:1-Unentschieden zwischen dem SV Muttenz und dem FC Solothurn bedeutet das dritte Spiel ohne Sieg für die Gastgeber. Beide Vereine haben nach der Vorrunde ihre nächste Herausforderung zu meistern.

Das Heimspiel der ersten Liga zwischen dem SV Muttenz und dem FC Solothurn endete am Herti Allmend mit einem 1:1-Unentschieden. Durch das Ergebnis bleibt das Team des SV Muttenz zum dritten Mal in Folge ohne einen Sieg. Obwohl beide Mannschaften von der ersten Minute an offensive Ziele verfolgten, dominierte anfangs eine ausgeglichene Zweikampfanzeige das Geschehen. Die Abwehrreihen beider Seiten zeigten sich kompromisslos, wodurch Torraumgefahren vorerst ausblieben.

Erste Halbzeit: Offensivdrang und Führung für Muttenz

Die Spielstruktur veränderte sich erst nach einer Viertelstunde, als der für den verletzten Daniele Vesco eingewechselte Emmanuel Makia eine präzise Flanke von Tobias Mumenthaler an den Aussenpfosten verlängerte. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando und gingen in der 27. Minute verdient in Führung. Sebastijan Miljanovic bereitete den Treffer vor, indem er Abiran Sambasivam bediente. Sambasivam drang mit Tempo in den Strafraum ein und legte flach zurück, woraufhin Makia die Kugel sicher ins Netz beförderte. Bis zur Halbzeitpause hatten die Hausherren weitere Chancen, darunter einen Abschluss von Miljanovic knapp am Pfosten sowie einen Direktschuss von Robin Adamczyk, den Schlussmann Koray Tesbicen jedoch parierte.

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Zweite Halbzeit: Solothurner Überraschungstreffer

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der SV Muttenz weiterhin das Spiel, stand defensiv stabil und verlegte das Geschehen in die gegnerische Hälfte. Auron Vranovci verpasste in der zweiten Halbzeit knapp den Ausbau der Führung, als er nur das Gestänge traf. Völlig unerwartet fiel dann der Ausgleich für den FC Solothurn nach einer Fehlerkette. Der Muttenzer Torwart Steven Oberle prallte einen hohen Flankenball gewollt nach vorne, was jedoch etwas zu weit war. Als er die Kugel aufnehmen wollte, wurde ihm der Ball von Naim Djaoudi weggestrichelt, der zuerst den Pfosten traf. Nenad Zivkovic folgte dem Leder am am Boden liegenden Oberle vorbei und bereitete vor, woraufhin Emmanuel Mast den Ausgleichstreffer erzielte. Der Schiedsrichter sah bei der Aktion am Torwart kein Vergehen.

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Endspielphase und kritische Situationen

In der Schlussphase wurde die Begegnung offener, da beide Teams entschlossen nach dem Sieg strebten. Kasim Kirilmaz geriet an der Grundlinie nach einem Eckball mit einem Verteidiger ins Gottertuch, doch der Unparteiische piff nicht, obwohl ähnliche Situationen in der ersten Halbzeit ebenfalls nicht geahndet wurden. Eine gefährliche Überzahlsituation für die Gäste entwickelte sich aus einem Konter. Naim Djaoudi kam frei vor Steven Oberle zum Abschluss, rettete sich jedoch mit einer Glanzparade in die Verlängerung der Punktgleichheit. Dies war die letzte nennenswerte Aktion in einer abwechsungsreichen Partie, die keiner der beiden Mannschaften wirklich glücklich machte.

Ausblick: Abstiegskampf und kommende Duelle

Die Punkteteilung bringt keines der beiden Teams im aktuellen Turnierverlauf voran. Der FC Solothurn befindet sich im Abstiegskampf und war dringend auf Punkte angewiesen, hatte sich aber im Jura überraschend mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Bassecourt revanchiert. Für die Gastgeber aus Muttenz bedeutet das dritte Spiel ohne Sieg eine schwierige Lage. Das nächste Pflichtspiel für den SV Muttenz findet an der Herti Allmend um 16 Uhr statt, wobei die Mannschaft nach drei sieglosen Partien dringend eine Wendung benötigt.