Suva-Finanzchef Hubert Niggli über Monopole, Immobilien und Netto-Null

Der scheidende Finanzchef der Suva, Hubert Niggli, spricht im Interview über Monopole, Immobilien und das Netto-Null-Ziel. Die Suva verwaltet über 60 Milliarden Franken und ist eine der grössten Investorinnen der Schweiz.

Der scheidende Finanzchef der Suva , Hubert Niggli , spricht im Interview über Monopol e, Immobilien und das Netto-Null -Ziel. Die Suva verwaltet über 60 Milliarden Franken und ist eine der grössten Investorinnen der Schweiz.

Niggli ist seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung der Suva und wird Ende Juni 2026 in Pension gehen. Insgesamt war er 23 Jahre für das Unternehmen tätig. Die Suva hat ein gutes Geschäftsjahr 2025 zurückgeblickt und die Prämien gesenkt: in der Berufsunfallversicherung um 0.8 Prozent und in der Nichtberufsunfallversicherung um 0.7 Prozent. Die Prämien blieben damit auf historisch niedrigem Niveau.

Neben tieferen Prämien erhalten die Versicherten erneut eine Rückerstattung von 20 Prozent der Nettoprämien in der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung. Dies entspricht einer Entlastung von 709 Millionen Franken. Die Suva erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Überschuss von 308 Millionen Franken, sieben Millionen weniger als im Vorjahr. Die Suva sprach in ihrer Mitteilung von einem "guten Anlagejahr".

So erzielte das Unternehmen mit Sitz in Luzern eine Anlagerendite von 4.3 Prozent. Damit lag das Ergebnis 0.9 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Zahl der Berufsunfälle und Berufskrankheiten sank 2025 um 0.9 Prozent auf rund 166'000 Fälle. Die Nichtberufsunfälle nahmen dagegen um 2.8 Prozent auf rund 296'000 Fälle zu.

Die Suva wird immer wieder für ihr Teilmonopol kritisiert. Ist das Modell noch zeitgemäss? Seit der Gründung gibt es alle 10 bis 15 Jahre politische Vorstösse, das Monopol abzuschaffen. Doch bisher kam das Parlament immer zum Schluss, dass es Sinn ergibt.

Prävention, Versicherung und Rehabilitation unter einem Dach zu haben, ist ein Vorteil. Es stellt sicher, dass sich auch Hochrisikobranchen zu vernünftigen Preisen versichern können. Unsere Struktur bringt den Versicherten einen finanziellen Vorteil von fast einer Milliarde Franken pro Jahr gegenüber einer rein privatwirtschaftlichen Lösung. Die Suva blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2025 zurück und senkt auf nächstes Jahr die Prämien: in der Berufsunfallversicherung um 0.8 Prozent und in der Nichtberufsunfallversicherung um 0.7 Prozent.

Die Prämien blieben damit auf historisch niedrigem Niveau, wie das Unternehmen mitteilt. Neben tieferen Prämien erhalten die Versicherten erneut eine Rückerstattung von 20 Prozent der Nettoprämien in der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung. Dies entspricht gemäss Mitteilung einer Entlastung von 709 Millionen Franken. Die Suva erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Überschuss von 308 Millionen Franken, sieben Millionen weniger als im Vorjahr.

Die Suva sprach in ihrer Mitteilung von einem "guten Anlagejahr". So erzielte das Unternehmen mit Sitz in Luzern eine Anlagerendite von 4.3 Prozent. Damit lag das Ergebnis 0.9 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Zahl der Berufsunfälle und Berufskrankheiten sank 2025 um 0.9 Prozent auf rund 166'000 Fälle.

Die Nichtberufsunfälle nahmen dagegen um 2.8 Prozent auf rund 296'000 Fälle zu. Warum braucht es das Monopol nur für den Industriesektor, bei den anderen Branchen funktionieren privatwirtschaftliche Lösungen? Die Unfallrisiken sind um Grössenordnungen unterschiedlich. Bei einem Bauarbeiter können die Kosten für Berufsunfälle 3 bis 8 Prozent des Lohnes ausmachen, bei einem Büroangestellten vielleicht 0.1 Prozent.

Bei Bürojobs würde sich Prävention kaum lohnen, auf einer Baustelle ist sie aber superwichtig. Das sind zwei komplett verschiedene Welten. Wir investieren breit in Wohnimmobilien, aber nicht in Luxusobjekte, und bieten viele preisgünstige Wohnungen an. Für eine der grössten Investorinnen der Schweiz sind auch Immobilien wichtig.

Engagiert sich die Suva auch für bezahlbare Wohnungen? Wir investieren breit in Wohnimmobilien, aber nicht in Luxusobjekte, und bieten viele preisgünstige Wohnungen an. Wir würden gerne mehr in den preisgünstigen Wohnungsbau investieren, aber es gibt schlicht zu wenige Projekte auf dem Markt. Denn die Bewilligungsprozesse sind extrem langsam.

Wir haben Projekte, bei denen die Entwicklung 15 Jahre gedauert hat. Diese langen Prozesse und die Baulandknappheit verteuern das Bauen. Der Suva-Rat hat ein Netto-Null-Ziel bis 2050 beschlossen. Gleichzeitig halten Sie noch Anlagen in Firmen wie ExxonMobil oder Gazprom.

Das Netto-Null-Ziel gilt, und wir sind auf Kurs. Der Umbau ist aber ein langfristiger Prozess. Die Gazprom-Anlagen sind seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr handelbar, wir halten also noch Restbestände. Andere Investitionen in Energiefirmen werden nach und nach durch nachhaltige Alternativen wie Green Bonds ersetzt, sobald gleich gute Anlagen verfügbar sind





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