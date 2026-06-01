Der Anteil der Sport Utility Vehicles an den Neuzulassungen in der Schweiz ist 2025 auf 58 Prozent gestiegen. Skoda ist nun Marktführer im SUV-Segment und hat BMW abgelöst.

Der SUV -Markt in der Schweiz boomt weiter: Der Anteil der Sport Utility Vehicles an den Neuzulassungen ist auf 58 Prozent gestiegen. Skoda ist nun Marktführer im SUV -Segment und hat BMW abgelöst.

Dies zeigt der dritte SUV-Report von Comparis. Die Schweiz fährt SUV und zwar immer konsequenter. Der klassische Personenwagen wird zunehmend zur Nische. Die SUV haben sich auf den Schweizer Strassen etabliert. 2025 waren bereits 58 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge in der Schweiz SUV. 2024 lag der Anteil noch bei 56 Prozent.

Das zeigt der dritte SUV-Report des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch. 2015 hatte der Anteil noch bei 28 Prozent gelegen. Dass mittlerweile deutlich mehr als jedes zweite neue Auto ein SUV ist, zeigt: Diese Karosserieform ist endgültig zum Standard geworden. Sie hat die klassische Limousine und den Kombi als bevorzugte Familienfahrzeuge verdrängt. Mit 14'758 neu zugelassenen Fahrzeugen ist Skoda die Marke mit dem höchsten Anteil am SUV-Gesamtmarkt 2025 und dem stärksten Wachstum zwischen 2024 und 2025.

Skoda machte 2025 11 Prozent aller SUV-Neuzulassungen aus (plus 29 Prozent gegenüber 2024). Das liegt vor allem an den starken Zulassungszahlen des neuen Elroq (3'448) sowie an stabilen Bestsellern wie dem Kodiaq (3'895), dem Enyaq, dem Kamiq und dem Karoq. Während SUV-Modelle im Jahr 2015 erst etwa 11 Prozent der Skoda-Zulassungen ausmachten, kletterte dieser Wert bis 2025 auf über 66 Prozent.

Der Abschied vom klassischen Kombi-Familienwagen ist damit deutlich: Der Skoda Octavia (2015 noch auf Rang 2 der meistzugelassenen Autos) verliert stark an Bedeutung. Mit 3'088 neu zugelassenen Fahrzeugen erreichte der Octavia 2025 nur noch 14 Prozent des Skoda-Absatzes und 1 Prozent Marktanteil. Modelle wie der Octavia stehen sinnbildlich für eine Ära, die zu Ende geht.

Während der Octavia früher das Rückgrat der Marke bildete, machen SUVs heute über drei Viertel der Skoda-Zulassungen aus - der klassische Kombi ist zum Nischenprodukt geworden. Auf Rang 2 der beliebtesten SUV-Marken liegt BMW mit 12'476 Fahrzeugen beziehungsweise 9 Prozent aller neu zugelassenen SUV (vor allem X1 und X3). BMW hat damit den letztjährigen Spitzenplatz abgegeben. Auf dem dritten Platz folgt Volkswagen (Vorjahr: Rang 5) mit 10'466 Fahrzeugen und einem Anteil von 8 Prozent aller neu zugelassenen SUV.

Der Erfolg beruht vor allem auf dem neuen Tiguan. Audi ist aus den Top 3 der SUV-Neuzulassungen herausgefallen und belegt mit einem Anteil von 8 Prozent (10'403 Fahrzeuge) Rang 4. Mercedes ist von Platz 4 auf Platz 5 abgerutscht (10'189 Fahrzeuge und 7 Prozent SUV-Marktanteil). Den stärksten Rückgang im letzten Jahr verzeichnete Ford.

Die US-Marke setzte in der Schweiz 2'685 SUV weniger ab als 2024. Das entspricht einem Rückgang von 59 Prozent. Insbesondere der Ford Kuga verlor fast die Hälfte seines Zulassungsvolumens und sank auf 1'018 neu zugelassene SUV. Ford belegt auf der Rangliste der beliebtesten SUV-Marken damit Rang 20 (1'866 neu zugelassene SUV).

Auch Tesla verzeichnete einen deutlichen Rückgang: minus 1'665 neu zugelassene SUV beziehungsweise 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist vor allem auf die sinkende Nachfrage nach dem Model Y zurückzuführen. Tesla belegt mit 5'152 neu zugelassenen SUV Platz 10 der Rangliste. Wir beobachten eine starke Dynamik im Markt: Während etablierte Marken wie Skoda und BMW ihre Position festigen oder ausbauen, geraten andere Schwergewichte unter Druck.

Selbst etablierte Elektro-Pioniere wie Tesla spüren, dass der Wettbewerb im SUV-Segment intensiver wird. Bereits gut ein Viertel aller neu zugelassenen SUV in der Schweiz war 2025 elektrisch. 2020 waren es erst 9 Prozent.

Allerdings stagnierte der Anteil zwischen 2024 und 2025. Das liegt daran, dass 2025 auch viele neue Verbrenner- und Hybrid-SUV auf den Markt kamen oder Modelle wie der neue VW Tiguan (5'181 Einheiten) besonders stark abschnitten. Dennoch wuchs die absolute Zahl der Elektro-SUV weiter, getragen vom neuen Skoda Elroq (3'448 Einheiten) und vom Audi Q6 (1'485 Einheiten). Das kompensierte den Rückgang bei anderen Modellen wie dem Tesla Model Y (minus 1'520 Einheiten gegenüber 2024).

Obwohl das Angebot an elektrischen Modellen wächst, erleben wir beim SUV-Antrieb derzeit eine Seitwärtsbewegung. Starke Neuerscheinungen bei den Verbrennern und Hybriden bremsen den Elektro-Vormarsch. Die aktuelle Unsicherheit an den Zapfsäulen wirkt aber wie ein Katalysator. Wenn Benzin und Diesel teurer werden, rückt der Effizienzvorteil von Elektro-SUV wieder schlagartig ins Bewusstsein der Schweizer Autokäuferinnen und Autokäufer





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SUV Skoda BMW Volkswagen Audi Mercedes Ford Tesla Elektro-SUV Verbrenner-SUV Hybrid-SUV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Nachrichten aus aller WeltEin Überblick über die aktuellen Nachrichten aus der Schweiz und der Welt

Read more »

Eishockey-WM in der Schweiz: Norwegen gewinnt Bronze, Schweiz scheitert im FinaleDie Eishockey-WM in der Schweiz hat ein spannendes Finale mit dem Titelverteidiger Kanada und Finnland im Gepäck. Norwegen hat sich mit einer starken Leistung die Bronzemedaille gesichert, während die Schweiz im Finale scheiterte.

Read more »

Norwegen gewinnt Bronze bei der Eishockey-WM in der Schweiz - Schweiz und Finnland im FinaleDie Eishockey-WM in der Schweiz brachte überraschende Ergebnisse: Norwegen sicherte sich die Bronzemedaille, die Schweiz und Finnland stehen im Finale. Alle Spiele, Tore und Entscheidungen im Überblick.

Read more »

Immobilien Schweiz: Hyporeferenzzins verharrt bei 1,25%Für Mieter in der Schweiz ändert sich vorerst nichts an der mietrechtlich relevanten Zinssituation.

Read more »