SUV-Boom in der Schweiz erreicht neuen Rekord: 58 Prozent der Neuzulassungen entfallen auf sportliche Nutzfahrzeuge

Ein aktueller Report von Comparis zeigt, dass 2025 mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Autos in der Schweiz SUVs waren. Der Anteil stieg auf 58 Prozent und hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stagniert der Anteil der Elektro-SUVs, während deutsche Hersteller den Markt anführen und Tesla deutlich verliert.

Der Schweiz er Automobilmarkt hat sich im Jahr 2025 weiter stark hin zu sportlichen Nutzfahrzeugen, kurz SUV s, entwickelt. Laut einem aktuellen Report von Comparis entfielen 58 Prozent aller Neuzulassungen auf diese Fahrzeugklasse - ein dramatischer Anstieg im Vergleich zu nur 28 Prozent im Jahr 2015.

Diese Zahlen zeigen einen klaren Trend, der sich über mehr als ein Jahrzehnt fortsetzt. Während früher Kombis und Kompaktwagen das Bild prägten, dominieren heute hochgezogene Modelle mit robuster Optik und erhöhter Sitzposition die Strassen. Der Report, der am Dienstag veröffentlicht wurde, dokumentiert diesen Wandel und analysiert die hintergründigen Ursachen sowie die Auswirkungen auf die Automobilindustrie und die Verbraucherpräferenzen. Nicht nur die Gesamtzahl der SUVs ist gestiegen, auch die Elektrifizierung innerhalb dieser Klasse hat zugenommen.

Ein Viertel aller neu zugelassenen SUVs verfügt mittlerweile über einen rein elektrischen Antrieb. Allerdings zeigt sich hier eine gewisse Sättigung: Der Anteil der Elektro-SUVs stagnierte zuletzt, nachdem er in den Vorjahren stark gestiegen war. Dies könnte auf eine Verlangsamung der Kaufbereitschaft für teure Elektroautos oder auf Engpässe bei der Lieferbarkeit hindeuten. Gleichzeitig bleibt der Verbrennungsmotor bei vielen SUVs weiterhin stark gefragt, was die Diskussion um die Klimaziele und notwendige Verkehrswende erneut anheizt.

Die Verteilung der Marken im Schweizer SUV-Markt hat sich ebenfalls deutlich verschoben. Deutsche Hersteller wie BMW und Mercedes-Benz haben ihre Positionen gefestigt und liegen mit etwa neun bzw. sieben Prozent Marktanteil in der Nähe der Spitze. Die tschechische Marke Škoda, die traditionell mit dem Octavia-Kombi stark war, hat sich komplett neu orientiert und baut ihre SUV-Palette stark aus.

Tesla hingegen musste einen deutlichen Rückschlag hinnehmen: Der US-amerikanische Elektroauto-Pionier verkaufte in der Schweiz rund ein Viertel weniger SUVs als im Vorjahr und rutschte damit auf den zehnten Rang ab. Dies verdeutlicht, dass der Wettbewerb im SUV-Segment intensiver wird und neue Konkurrenten sowie etablierte Marken mit elektrischen Modellen den Markt umkrempeln.

Comparis hat für die Studie eine eigene Kategorisierung entwickelt, da internationale Einteilungen oft nicht schweizer-spezifisch genug sind; Merkmale wie erhöhte Bodenfreiheit wurden daher berücksichtigt, um ein aussagekräftiges Bild zu erhalten





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