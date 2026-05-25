Supporting Victims of Sexual Violence: A Call for Reform

The news text highlights the case of Claudia Wuttke, who was allegedly subjected to 67 instances of sexual violence by her ex-partner over a period of 16 years. The reform of the German criminal code in 2016 reduced the statute of limitations for certain sexual offenses from 20 to 5 years. However, most sexual offenses in Germany expire after five years, unless additional aggravating circumstances are present. This has led to the acquittal of perpetrators in many cases, even when they have committed additional violent acts. The text also discusses the need for more awareness and support for victims to come forward and seek justice.

Darum gehts Die Deutsche Claudia Wuttke soll von ihrem Ex-Partner über 16 Jahre hinweg 67-mal vergewaltigt worden sein. Eine Gesetzesreform hatte die Verjährungsfrist für bestimmte Vergewaltigungen von 20 auf fünf Jahre verkürzt.

Claudia Wuttke aus Hamburg ahnte jahrelang nicht, was ihr ehemaliger Partner ihr angetan haben soll – bis sich im Juni 2025 plötzlich die Polizei bei ihr meldete. Sie solle zur Wache kommen, hiess es. Dort wurden der 59-Jährigen Screenshots von Videos gezeigt, auf denenIhr Ex-Partner soll Wuttke über einen Zeitraum von 16 Jahren insgesamt 67-mal vergewaltigt haben.

Der Mann muss sich zwar vor Gericht verantworten, doch wie Wuttke gegenüber «Spiegel Online» schildert, wurdenNach derzeit geltendem Strafrecht gelten die meisten Übergriffe als verjährt, da Vergewaltigungen in Deutschland in vielen Fällen nach fünf Jahren verjähren, sofern keine zusätzliche erschwerende Umstände vorliegen. Gesetzänderung im Jahr 2016 Konkret bedeutet das: Angeklagt wurde der mutmassliche Täter lediglich wegen zweier Fälle.

In einem Fall stammt das belastende Video aus dem Jahr 2021, im anderen soll ein «gefährliches Werkzeug» – ein Baseballschläger – eingesetzt worden sein. Dadurch greift eine längere Verjährungsfrist. Wie der «Spiegel» berichtet, könnte ausgerechnet eine Gesetzesverschärfung zu dieser Situation geführt haben. Nach der Kölner Silvesternacht 2016 verschärfte die Grosse Koalition unter Angela Merkel zwar das Sexualstrafrecht, sorgte dabei jedoch gleichzeitig dafür, dass sich bei bestimmten Vergewaltigungsdelikten die Verjährungsfristen verkürzten.

Vor der Reform verjährten Vergewaltigungen in der Regel erst nach 20 Jahren. Heute fallen sowohl Strafmass als auch Verjährungsfristen höher aus, wenn Täter bei einer Vergewaltigung zusätzliche Gewalt anwenden. Übergriffe, bei denen Opfer etwa betäubt werden, können hingegen bereits nach fünf Jahren verjähren. Gerade in solchen Fällen erkennen Betroffene jedoch oft erst viele Jahre später, was ihnen tatsächlich widerfahren ist.

Wenn ich jemanden gewaltsam festhalte und dieser Person zwischen die Beine greife, verjährt die Tat nach 20 Jahren. Wenn ich jemanden vergewaltige, ohne dabei weitere Gewalt anzuwenden, verjährt das nach fünf Jahren. Das ist absurd. Was denkst du, wie man Opfer von Sexualstraftaten besser unterstützen kann, damit sie Gerechtigkeit erfahren?

Es braucht mehr Aufklärung und Unterstützung, damit sich Opfer früher melden können. Inzwischen ist auch die deutsche Politik auf das Problem aufmerksam geworden – unter anderem durch den Fall Wuttke. Im Juni wollen sich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder mit dem Thema befassen. Auch das Bundesjustizministerium prüfe derzeit, ob «Änderungen an den Verjährungsregeln» bei Sexualstraftaten notwendig seien, sagte ein Sprecher dem «Spiegel».

Für Claudia Wuttke selbst dürfte eine mögliche Gesetzesänderung allerdings zu spät kommen.

«Da kommt eine Änderung vermutlich zu spät. Aber ich will nicht, dass andere Frauen diese Ungerechtigkeit erleben müssen», sagt sie. Bist du oder ist jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen





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Sexual Violence Statute Of Limitations Sexual Offenses Aggravating Circumstances Victim Support

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