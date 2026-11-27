Das Portfolio Supertrader hat das diesjährige FuW Börsenspiel mit einer Rendite von 32 Prozent gewonnen. Der Sieg resultierte aus strategischen Investitionen in schwankungsarme Immobilienwerte vor den Marktunruhen.

Der Gewinner des diesjährigen FuW Börsenspiels ist " Supertrader" mit dem Portfolio " ". Das Team sicherte sich über die vergangenen acht Spielwochen eine Gesamtrendite von 32 Prozent und legte damit einen deutlichen Vorsprung zu den Konkurrenten vor, die deutlich niedrigere Erträge erzielten.

Strategischer Erfolg durch Immobilien-Investments

"Supertrader" bewies besonders gegen Spielschluss ein exzellentes Markttiming, indem es sich rechtzeitig mit schwankungsarmen Immobilienwerten gegen die einsetzenden Marktturbulenzen absicherte. Der entscheidende Wendepunkt trat rund zwei Wochen vor Ende ein, als "Supertrader" und der Zweitplatzierte "skibbyy" noch nahezu gleichauf lagen. "Supertrader" erkannte die drohenden Risiken und passte das Portfolio innerhalb weniger Handelstage stark an, während "skibbyy" weiterhin hohe Risiken einging.

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Da die Spielregeln vorschreiben, dass mindestens 75 Prozent des Kapitals investiert sein müssen, war eine vollständige Liquidierung nicht möglich. Stattdessen verlagerte "Supertrader" das Kapital in defensive Wertpapiere. Dazu gehörten die Schweizer Immobilienwerte Epic Suisse, Investis, Mobimo und Warteck Invest sowie das Finanzinstitut VP Bank. Diese Titel blieben von den Börsenturbulenzen kaum tangiert, während das Portfolio von "skibbyy" über die folgenden Tage deutlich an Wert verlor. "Supertrader" hatte während der gesamten Spieldauer insgesamt dreißig Anpassungen an der Zusammensetzung seines Portfolios vorgenommen.

Preise und Teilnehmerzahlen im Überblick

Der Abstand zum Feld ist beeindruckend. Das Portfolio " " erzielte eine Rendite von 24,8 Prozent und sicherte sich den zweiten Platz. Auf dem dritten Rang klassiert sich "boersenguru" mit einer Rendite von 20,3 Prozent. Diese drei Top-Teams werden vom Hauptsponsor Raiffeisen mit Preisgeldern ausgezeichnet. Der Sieger "Supertrader" erhält 10'000 Franken, der Zweite 3000 Franken und der Dritte 2000 Franken.

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Das Gesamtbild des Spiels zeigt eine starke Polarisierung. Von den insgesamt 16'271 teilnehmenden Portfolios notieren zum Spielschluss nur rund 3300 im Plus. Das entspricht einem Anteil von knapp 20 Prozent aller Teilnehmer. Der Performanceunterschied zwischen dem besten Portfolio auf Rang 1 und dem schlechtesten auf Rang 16'271 beträgt erstaunliche 90 Prozentpunkte, was die enorme Streuung der Ergebnisse verdeutlicht.

Ambassadors und Einzelaktien-Performer

Auch bei den Ambassadors des Börsenspiels fiel das Ergebnis differenziert aus. Von den zehn Börsenspiel-Botschaftern haben lediglich zwei ein Plus erwirtschaftet, während der Rest im Minus notiert. Die beste Performance unter den Ambassadors erzielte Tomas Kindler, der Global Head Exchanges des Börsenbetreibers SIX ist. Mit einer Rendite von 9,1 Prozent bescherte ihm sein Portfolio, das den SMI Equal Weight nachbildete, den respektablen 351. Rang im Gesamtklassement.

Ebenfalls im Plus notiert ist das Portfolio von Julian Kölbel, Finance-Professor der Hochschule St. Gallen, mit einer Performance von 3,9 Prozent. Wer von den Ambassadors schwergewichtig auf Technologie und KI gesetzt hatte, musste dagegen hohe Verluste einstecken. Als bester Einzeltitel aller handelbaren Aktien im Börsenspiel erwies sich der Schweizer Medtech-Vertreter Medartis. Der Kursgewinn lag bei über 40 Prozent.

Branchenspezifische Gewinner und Verlierer

Kurstreiber für Medartis war vor allem die Daumenprothese der Tochterfirma Touch. Die Nachfrage in den USA entwickelte sich besser als erwartet, was zu einer Erhöhung der Prognosen und einem steigenden Aktienkurs führte. Auf den weiteren Plätzen der Einzelaktien-Rangfolge folgen das US-Softwarekonglomerat Roper Technologies, der Tiergesundheitsspezialist Idexx Laboratories sowie die KI-gestützte Werbeplattform AppLovin. Auch das Schweizer Unternehmen Meier Tobler erzielte ein deutliches Kursplus aufgrund eines Übernahmeangebots des schwedischen Großhändlers Ahlsell, das eine Prämie von rund 30 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen sechzig Handelstage bot.

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Bei den größten Verlierern dominieren US-Titel aus dem KI-Bereich. Die Aktien des Speicherspezialisten SanDisk, des KI-Infrastrukturanbieters Nebius und des Chipkonzerns Intel führen die Negativrangliste an. Insgesamt haben sechs Unternehmen seit Spielbeginn mehr als die Hälfte ihres Börsenwerts eingebüsst. Viele Teilnehmer hatten von Beginn weg darauf spekuliert, dass sich der KI-Börsenboom fortsetzt, was sich an den häufig gekauften Titeln der Chipgiganten Nvidia und AMD sowie des Schweizer Industriekonzerns ABB widerspiegelte. Die starken Kursverluste im Halbleiter- bzw. Technologiesektor zogen jedoch zahlreiche Portfolios in Mitleidenschaft.