Superjet 100 von Azimuth Airlines abgewrackt nach Antalya

Die beschädigte Superjet 100 von Azimuth Airlines ist abgewrackt und befindet sich derzeit in Antalya in zerklüfteter Form. Das Abwracken wird voraussichtlich etwa einen Monat dauern, und anschließend werden Teile des Flugzeugs zur Wiederverwendung nach Russland geschickt.

Eigentlich wollte Azimuth Airlines den beschädigten Superjet 100 reparieren. Eineinhalb Jahre nach dem Zwischenfall in Antalya ist davon keine Rede mehr: Das Flugzeug wird abgewrackt.

Während der Landung des knapp acht Jahre alten Flugzeugs von Azimuth Airlines brach ein Feuer im linken Triebwerk aus, was zu einem harten Aufsetzen und schweren Schäden an dem linken Triebwerk, Kraftstoff und der Struktur des linken Hauptfahrwerks führte. Die Passagiere und Besatzung wurden evakuiert, und nach dem Brand wurde das Flugzeug zu einer Parkposition am Flughafen Antalya geschleppt. Knapp eineinhalb Jahre später kommt Bewegung in die Sache, aber anders als von der russischen Fluggesellschaft damals angekündigt.

Die Zeitung hat ein Bild veröffentlicht, das zeigt, wie nur noch der Rumpf des Flugzeugs ohne Fahrwerk und Leitwerk auf einer abgelegenen Position des Flughafens Antalya liegt. Das Abwracken wird voraussichtlich etwa einen Monat dauern, und anschließend werden Teile des Superjet 100 von Azimuth Airlines zur Wiederverwendung nach Russland geschickt. Laut Hava Haber ist der offizielle Untersuchungsbericht zu dem Zwischenfall noch nicht veröffentlicht worden. Die Airline soll zudem Wartungsdokumente gefälscht, nicht zertifiziertes Werkzeug verwendet und Sicherheitsvorfälle verschwiegen haben.

Mindestens zwei Superjet 100 flogen trotz bekannter Strukturschäden nach harten Landungen ohne vorgeschriebene Inspektion weiter





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