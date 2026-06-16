Die Schweizer Luftwaffe setzt diesen Einsatz ein, um Radioaktivität mittels hochentwickelter Messtechnik auszumessen und Referenzdaten für Notfälle zu erheben. Flüge über zentrale Kantone, Kernkraftwerke und Forschungseinrichtungen dienen der Erprobung von Ausrüstung und Einsatzbereitschaft.

Ein Super-Puma der Schweizer Luftwaffe kam in dieser Woche dicht über die Städte Zürich, Zug und die Regionen Schwyz und Luzern. Der Motorenwihe der Flieger brachte die Luftfahrt des Bundes auf das neue Level der Aeroradiometrie - ein Verfahren, mit dem Radioaktivität aus der Atmosphäre gemessen wird.

Die neu entwickelte Messausrüstung, die mit modernster Messtechnik ausgestattet ist, wurde von der Fachabteilung der Schweizer Luftwaffe eingebaut und diente dem Aufstellen von Referenzdaten für Notfälle und Aktionspläne. In einer Höhe von rund 90 Metern über dem Boden flogen die Helikopter in parallelen Bahnen, sodass präzise Daten für die einzelnen Zugangsregionen erfasst wurden. Der Flugstart fand um 8 Uhr morgens, denn das Ziel ist die Absicherung einer niedrigen Lärmbelastung für die Anwohner.

In den spanenden Werten der Messdaten findet eine Durchführung zwischen 8 und 17 Uhr statt, und am Mittag wurde - wie in jedem Flugplan - eine feste 1,5‑Stunden-Pause eingelegt. Das Team war angewiesen, bei ungünstigen Wetterverhältnissen die Einsätze zu verschieben oder, falls notwendig, abzusagen. Die NZM (Nationale Alarmzentrale) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz koordinierte die Luftfahrt mit den Atomrichtlinien des ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

Neben Zürich und Zug visierte das Fliegerteam weitere wichtige Standorte: die Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt, das Zwischenlager Zwilag in Würenlingen und das Forschungszentrum Paul Scherrer Institut in Villigen. In Ergänzung wurden auch Messungen rund um das Gotthardmassiv, in der Region Baar-Wädenswil-Einsiedeln sowie über dem Zugersee geplant. Technische Messflüge wurden im Bereich zwischen Schiers und Küblis sowie in kleineren Gebieten bei Kreuzlingen, Weinfelden und Rotbergegg eingerichtet.

Alle Aktivitäten wurden von der Swissalert-App begleitet, die die Bevölkerung aktiv über die Flugpläne und die Zielgebiete informierte. Die Kampagne hat das Ziel, die Einsatzbereitschaft des Mess-Teams und der Ausrüstung zu prüfen und Referenzdaten darüber zu sammeln, welche Radioaktivitätswerte in den jeweiligen Regionen üblich sind. Für den Fall, dass ein plötzliches Vorkommnis auftreten sollte, sei die Struktur und die Systeme der Luftwaffe bereit und gestattet eine schnelle und gezielte Reaktion.

In der letztendlichen Erfassung der Messdaten sollen sowohl die Luftschadstoffkonzentration als auch potenzielle Emissionen aus Industrieanlagen detailliert aufgezeichnet werden. Diese Grundlagen bilden die Basis für die Entscheidungsprozesse der Behörden in der Schweiz. Die gesamten Messoperationen konnten in einem Zeitraum von Montag bis Donnerstag ausgeführt werden, und die gesammelten Datenverbindungen gliederten sich in ein geordnete und systematisch verarbeitbare Datenbank. Wir raten den Inhabern, die Aussichten für eventuelle Verzögerungen aufgrund des Wetters zu berücksichtigen, welche die Luftsteuerung von auswärtigen Importanten beeinflussen können.

Alle Beteiligten garantieren weiterhin, dass interne Richtlinien und die Einhaltung von Lärmschutzstandards auf höchstem Niveau stattfindet





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