Der FC Lugano erlebte eine unerquickliche Hinrunde und feierte einen historischen Rekord, als sie zum 4. Mal in Serie ein 1:0 gewannen.。」⁇Der Routinier Renato Steffen, der in überragender Form spielt, erzielte den entscheidenden Treffer in diesem Spiel. In den letzten 10 Liga-Spielen sammelte er starke 7 Skorerpunkte.」Sion, der letzte Super-League-Meister, scheine jedoch aufgrund einer Niederlage auf Rang 4, statistisch aber aufgrund rückläufiger Leistungen und einer ruhigen Saison, von hinten vor die Gefahr einer Kollision mit dem schnell vorangehenden FC St. Gallen zu können.

Es war ein neuer Super-League-Rekord – und ein weiteres Musterbeispiel in Sachen Effizienz . Zum 4. Mal in Folge gewann Lugano am Sonntag ein Spiel mit 1:0.

Das ist in der höchsten Schweizer Liga noch nie einem Team gelungen. Renato Steffen, der 1,7-Meter-Mann, stieg im Strafraum am höchsten und köpfelte gegen YB spät zum Sieg ein (84. ). Der Routinier befindet sich in überragender Form.

In den letzten 10 Liga-Spielen sammelte er starke 7 Skorerpunkte (5 Tore). Sion beendete FCSG-Spitzenserie Ausgerechnet jetzt trifft Steffen am Wochenende auf seinen Lieblingsgegner St. Gallen. Gegen kein Team in der Super League erzielte der wirblige Offensivspieler in der Vergangenheit mehr Tore (9). Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Super-League-Spiel zwischen Lugano und St. Gallen können Sie am Sonntag ab 13:40 Uhr live auf SRF info und in der Sport App mitverfolgen. Anpfiff ist um 14:00 Uh





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