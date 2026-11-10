Super League: GC, Lausanne-Sport und FC Basel in der Krise

Die 375. Ausgabe der "Dritten Halbzeit" ordnet das 1:1 von Lausanne-Sport gegen GC, das 5:0 des FC St. Gallen und die Probleme beim FC Basel in der Super League ein.

In der Super League haben die Mannschaften aus Lausanne, Zürich, St. Gallen, Luzern und Basel zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt. Im Fussball-Podcast "Dritte Halbzeit", der in seiner 375. Ausgabe erschienen ist, werden die Spiele und Themen des Schweizer Fussballs aufgearbeitet. Im Zentrum stehen das 1:1 zwischen Lausanne-Sport und dem Grasshopper Club Zürich, das 5:0 des FC St. Gallen gegen den FC Lugano sowie die wachsende Problemliste beim FC Basel.

Der Podcast beleuchtet, wie unterschiedlich die Lage der Clubs derzeit ist. Während St. Gallen mit einem deutlichen Sieg ein Ausrufezeichen setzte, kämpfen andere Teams mit sportlichen Sorgen und Unsicherheit im Umfeld. Die Moderation greift dabei sowohl einzelne Partien als auch grössere Entwicklungen in der Liga auf.

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Lausanne-Sport und GC ohne Sieg im Duell

Lausanne-Sport und der Grasshopper Club Zürich trennten sich im direkten Duell mit einem 1:1. Lausanne-Sport steckt nach einem katastrophalen Saisonstart im Tabellenkeller, weshalb der neue Trainer dort einen schwierigen Auftrag übernommen hat. Seine Aufgabe ist es, den Absturz in die Challenge League zu verhindern.

Das Team des neuen Trainers zeigte gegen GC erste Ansätze, kam aber nicht über das Unentschieden hinaus. Für Lausanne-Sport ist dieser Punkt ein erster kleiner Fortschritt, reicht aber noch nicht, um die sportliche Situation grundlegend zu verändern. Der Podcast ordnet diese Entwicklung als Zwischenschritt ein.

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Beim Grasshopper Club Zürich ist die Stimmung ebenfalls angespannt. GC kann auch gegen den Tabellenletzten aus Lausanne nicht gewinnen, und Trainer Janssen klingt zunehmend pessimistisch. Wie die Diskussion im Podcast deutlich macht, ist die Lage für den Club derzeit alles andere als stabil.

Im Zusammenhang mit GC wird zudem die Situation von Imourane Hassane thematisiert. Dass er bei GC nicht spielt, soll laut Aussage im Podcast eine Vorgabe von oben aus dem Club sein. Die Hintergründe dieser Entscheidung wurden im Gespräch als offene Frage aufgegriffen.

St. Gallen setzt starkes Zeichen gegen Lugano

Der FC St. Gallen gewann gegen den FC Lugano mit 5:0 und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen in der Super League. Der Sieg war das klarste Resultat der besprochenen Partien und zeigt, wie stark sich die Ostschweizer präsentieren können.

Im Vergleich zu den Unentschieden und knappen Ergebnissen der anderen Spiele fällt dieser Erfolg besonders auf. Die Diskussion im Podcast stellt heraus, dass ein so hoher Sieg gegen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld der Liga ein wichtiges Signal an die Konkurrenz sendet.

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Auch YB war in dieser Runde gefordert. Die Berner gewannen in Luzern mit etwas Glück und holten dort drei Punkte. Der Podcast bewertet diesen Auswärtssieg als Beleg dafür, dass Ergebnisse in der Liga nicht immer allein die spielerische Leistung widerspiegeln.

FC Basel mit sportlichen und internen Problemen

Beim FC Basel wächst laut Podcast die Problemliste deutlich. Sportliche Mängel, ein schwächelnder Torhüter Jonas Omlin und eine Kabine, in der offenbar kaum noch offen miteinander gesprochen wird, belasten den Club derzeit gleichzeitig.

Die Schwäche von Jonas Omlin im Tor ist dabei ein besonders sichtbares Thema. Da sich die Probleme auf dem Platz und im Teamgefüge überlagern, sieht die Analyse im Podcast kaum einfache Lösungen für den Club.

Neben dem Spielbetrieb geht es in der Folge auch um weitere Themen des Schweizer Fussballs. Dazu gehören Ronaldinho im Letzigrund, die Torserie von Samuel Essende sowie die bevorstehenden Länderspiele des Schweizer Nationalteams. Diese Punkte runden die Ausgabe ab und zeigen die Bandbreite der aktuellen Berichterstattung.