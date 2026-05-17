Super League: FC Basel vs FC Lugano, Trainer-Entscheidung, World Cup-Ausnahme, Punktesetzler aus Zürich

In der letzten Runde der Super League spielen die FC Basel, der FC Lugano und die Kaderplanungen für die kommende Saison.

In der letzten Runde der Super League spielen die Basler auswärts gegen den FC Lugano. Während es für das Team von Stephan Lichtsteiner um nichts mehr geht, wollen die Tessiner ihre Teilnahme am Europacup perfekt machen.

Die Saison 2025/26 ist für den FC Basel gelaufen. Am Sonntag geht es gegen Lugano nur noch um die goldene Ananas. Spannender sind dagegen die Kaderplanungen für die kommende Saison. Denn dem FCB steht ein grösserer Umbruch bevor.

Traoré fährt nicht an die Weltmeisterschaft++ Dernière im Cornaredo ++ Lichtsteiner mit historisch schlechtem PunkteschnittDer FC Basel und sein Trainer Omar Adlani gehen getrennte WegeDie Frauen des FC Basel brauchen für die kommende Saison einen neuen Trainer: Der Klub und Omar Adlani haben entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wer übernehmen soll, lässt der FCB offen





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