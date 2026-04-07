Suonen im Wallis: Traditionelle Bewässerung als UNESCO-Weltkulturerbe

Die traditionellen Suonen im Wallis, einzigartige Bewässerungskanäle, sind seit Ende 2023 UNESCO-Weltkulturerbe. Dieser Artikel beleuchtet die Geschichte, Funktionsweise und Bedeutung dieser Ingenieurskunst, die das Leben im Wallis seit Jahrhunderten prägt.

Wasser, seit jeher eine unentbehrliche Ressource, hat im Wallis eine faszinierende Geschichte der Nutzung erfahren. Bereits im 15. Jahrhundert begannen die Menschen, das Gletscherwasser für die Bewässerung ihrer Felder und die Versorgung ihres Viehs zu nutzen. Dies geschah durch die Konstruktion von Suonen , ausgeklügelten Kanälen, die das Wasser über teils beachtliche Distanzen leiteten.

Diese Kanäle, oft über Dutzende von Kilometern verlaufend, schlängelten sich entlang von Wegen oder sogar an steilen Felswänden entlang, ein Zeugnis der bemerkenswerten Ingenieurskunst und des Anpassungsvermögens der damaligen Zeit. Die Grosse Suone von Ayent, abgebildet auf der aktuellen 100-Franken-Note, ist nur ein Beispiel für diese beeindruckenden Wasserbauwerke, deren Errichtung 1448 erfolgte, unter Einsatz der damals verfügbaren Mittel. Daniel Morard, Präsident der Genossenschaft der Grossen Suone von Ayent, betont die Bedeutung dieses Erbes, das die Lebensgrundlage der Walliser Bevölkerung nachhaltig prägte.\Die Funktionsweise der Suonen, ein Paradebeispiel traditioneller Bewässerungstechniken, lässt sich am Beispiel einer Wiese unterhalb der Station Anzère anschaulich demonstrieren. Jean-Joël Crettaz, Präsident der Freunde der Grossen Suone von Ayent und Experte für traditionelle Bewässerung, erklärt, wie einfach und effizient diese Methode ist. Ohne Rohre oder Sprinkleranlagen, lediglich durch das Wissen weniger Personen, wird das Wasser genutzt. Um ein Feld zu bewässern, das beispielsweise fünf Meter unterhalb der Suone liegt, werden einfach Schleusen geöffnet, um das Wasser freizugeben. Im Gegensatz zu modernen Bewässerungsmethoden, die oft motorbetriebene Pumpen erfordern, nutzt das Suonen-System die Schwerkraft. Durch geschickte Nutzung von Abdichtungen und kleinen Dämmen wird das Wasser gleichmäßig verteilt, wodurch der Boden optimal durchfeuchtet wird. Diese Methode ermöglicht es, den Boden bis zu zehn Zentimeter tief zu durchtränken, was für das Wachstum der Pflanzen von entscheidender Bedeutung ist. Die Suonen sind somit nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch ein Beispiel für nachhaltige und ressourcenschonende Landwirtschaft.\Die Bedeutung der Suonen und ihrer Bewässerungstechniken hat auch das Interesse von Forschern und Wissenschaftlern geweckt. Vor einigen Monaten versammelten sich rund vierzig Personen, darunter Doktoranden und Dozenten, um die Arbeit von Jean-Joël Crettaz zu beobachten und zu studieren. Ein Doktorand der Universität Lausanne, der an einer Dissertation über traditionelle Bewässerung in Madagaskar arbeitet, sieht Parallelen zu den komplexeren und ausgeklügelteren Walliser Suonen. Paola Branduini, Dozentin an der Polytechnischen Hochschule Mailand, vergleicht das System mit den bewässerten Wiesen ihrer Region und hebt die positiven Auswirkungen auf die Umwelt hervor. Sie betont, dass diese Art der Bewässerung nicht nur die Grundwasserspeicher auffüllt, sondern auch die Artenvielfalt fördert und die Auswirkungen von Hitzeinseln, insbesondere in städtischen Gebieten, reduziert. Die Anerkennung der Bedeutung dieser traditionellen Techniken gipfelte in der Aufnahme der traditionellen Suonen in das immaterielle UNESCO-Weltkulturerbe Ende 2023, ein Zeichen für ihre kulturelle und historische Bedeutung sowie ihren Wert für eine nachhaltige Zukunft





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