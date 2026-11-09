Sunrise startet Five mit KI-Abo: Flexible Tarife ab 14 Franken

Sunrise lanciert die Mobilfunkmarke Five mit einem anpassbaren Abo ab 14 Franken. Kunden konfigurieren monatlich ihre Leistungen und nutzen einen KI-Assistenten von Phoeniqs.

Der Schweiz er Telekommunikationsanbieter Sunrise hat am Montag im Communiqué die Markteinführung der neuen Mobilfunkmarke Five angekündigt. Im Fokus der neuen Strategie steht ein flexibles Abo-Modell, das den Kunden eine individuelle Zusammenstellung ihrer gewünschten Leistungen ermöglicht. Die Marke richtet sich explizit an Nutzer, die keine starren Standardpakete bevorzugen, sondern monatliche Anpassungen an ihren persönlichen Konsumbedarf wünschen. Die monatlichen Kosten beginnen bei einem Preis von 14 Franken pro Monat.

Modulares Abo-System ohne Mindestlaufzeit

Ein zentrales Merkmal des Five-Abo-Modells ist die Auflösung traditioneller Bindungen an fixe Vertragsstrukturen. Es gibt keine Mindestlaufzeit mehr, was es den Abonnenten erlaubt, ihre Vereinbarung jederzeit zu ändern oder zu beenden. Der Kern des Angebots liegt in der Selbstkonfiguration: Kunden gestalten ihr eigenes Tarifpaket im Chat zusammen und haben die Möglichkeit, dieses monatlich umzustellen. Dies deckt spezifische Nutzungsbedürfnisse wie den Verbrauch von mobilen Daten, Roamingverbindungen oder internationale Telefonate präzise ab, ohne dass der Kunde für nicht genutzte Leistungen bezahlen muss.

Also read Benzinpreis in der Schweiz fällt wieder unter 2 Franken

Integration des KI-Assistenten von Phoeniqs

Neben der Tarifeinrichtung ist ein KI-Assistent des Schweizer Anbieters Phoeniqs fester Bestandteil des Five-Abo-Preises. Dieser digitale Begleiter unterstützt die Kunden nicht nur bei der initialen Konfiguration des Mobilfunkabos, sondern steht auch für beliebige weitere Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Integration dieses Assistenten soll den Serviceprozess vereinfachen und dem Nutzer eine direkte, intuitive Schnittstelle bieten, um sein Abo zu verwalten oder Support anzufordern. Die Daten, die für diesen Zweck verarbeitet werden, bleiben laut Angaben von Sunrise in der Schweiz.

Datenschutz und Transparenz bei KI-Nutzung

Sunrise betont ausdrücklich die strikten Datenschutzrichtlinien im Zusammenhang mit der Nutzung des KI-Assistenten. Es wird klar gestellt, dass die Chats, welche die Kunden mit dem KI-Assistenten führen, niemals für das Training der Künstlichen Intelligenz verwendet werden. Der Anbieter gewährt den Nutzern damit eine hohe Transparenz darüber, wie ihre kommunikativen Daten gehandhabt werden. Zudem hat Sunrise keine Einsicht in die konkreten Inhalte der Chats zwischen den Kunden und dem KI-Assistenten, was die Privatsphäre der Benutzer weiter schützt.

Advertisement

Strategische Ausrichtung und Kundenbenefits

Die Markteinführung von Five markiert einen strategischen Schritt von Sunrise, sich vom vorkonfigurierten Standardabo zu lösen. Ziel ist es, Kunden eine maximale Kontrolle über ihre Mobilfunkausgaben und -leistungen zu geben. Durch die monatliche Veränderbarkeit und die Möglichkeit, gezielt Komponenten wie Daten oder Roaming hinzuzufügen, reagiert das Angebot auf den sich wandelnden Bedarf moderner Nutzer. Der Einstieg in das System ist mit 14 Franken monatlich besonders niedrig gehalten, was die Marke für preissensitive und flexible Kunden attraktiv macht.

Zusammenfassung und Verfügbarkeit

Sunrise positioniert Five als eine innovative Lösung für den Schweizer Mobilfunkmarkt, die Flexibilität, Technologie und Datenschutz verbindet. Die Kombination aus einem modularen Tarifdesign und einem integrierten KI-Assistenten von Phoeniqs schafft ein neues Nutzererlebnis. Kunden können ab sofort von den Vorteilen der neuen Marke profitieren, wobei sie jederzeit die volle Kontrolle über ihre Konfiguration behalten. Die Garantie, dass Daten lokal in der Schweiz verbleiben und nicht für KI-Trainingszwecke genutzt werden, unterstreicht das Engagement des Anbieters für die Privatsphäre der Schweizer Kunden.