Sunrise installiert verkleidete Mobilfunkanlage in Herrliberg auf sanierungsbedürftigem Haus. Bewohner diskutieren Optik, Strahlung und Entschädigungen.

In der Gemeinde Herrliberg am Zürichsee steht ein sechs Meter hohes technisches Bauwerk, das aktuell für viel Diskussionen in der lokalen Bevölkerung sorgt. Sunrise Communications hat auf dem Dach eines sanierungsbedürftigen Wohnblocks eine neue Mobilfunkanlage errichtet. Die Initialphase der Installation war für die Anwohner visuell herausfordernd, da die Antenne mehrere Wochen lang ohne jegliche optische Tarnung auf dem Gebäude stand.

Optische Tarnung durch Kamin-Design

Um die akzeptierten Bedenken der Nachbarschaft zu mildern, hat der Telekommunikationsanbieter die freistehende Konstruktion nun in ein Gebäudeelement integriert, das wie ein Schornstein aussieht. Stella Zeco, die Mediensprecherin von Sunrise, bestätigt, dass diese Verkleidung dient, um die technischen Elemente der Anlage optisch zusammenzufassen. Ziel ist es zudem, die neue Infrastruktur möglichst nahtlos in die bestehende Dachlandschaft des Quartiers zu integrieren, um das lokale Bild nicht zu stark zu stören.

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Skepsis und Verständnis der Anwohner

Die Reaktionen der Passanten und Bewohner reichen von Misstrauen bis hin zu pragmatischer Duldung. Die 65-jährige Anwohnerin äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur Nau.ch den Verdacht, dass es sich bei dem neuen Bauwerk um eine kaschierte Antenne handelt, die speziell dazu dient, die Menschen zu beruhigen. Ähnlich urteilt Bigna, eine 79 Jahre alte居民in, die angab, solch eine Tarnung noch nie zuvor gesehen zu haben und bestätigt, dass das Design gezielt dazu dient, die technische Funktion zu verschleiern.

Andere Bewohner wie der 79-jährige Hans zeigen sich hingegen verständnisvoller. Er betonte, dass niemand eine sichtbare Antenne haben wolle, jedoch jeder einen funktionierenden Mobilfunkempfang benötige. Aus seiner Sicht ist an der in das Gehäuse verpackten Antenne nichts auszusetzen. Während der Phase, in der die sechs Meter hohe Struktur noch nackt auf dem Dach stand, bezeichneten einige Quartierbewohner die Konstruktion als bedrohliches Strahlenmonster, was die anfängliche Ablehnung unterstreicht.

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Gemeindliche Richtlinien und Baubewilligung

Laut Gemeindeschreiber Tumasch Mischol der Gemeinde Herrliberg liegt die Verantwortung für die Standortwahl primär bei den Netzbetreibern in Absprache mit den jeweiligen Grundeigentümern. Die Gemeinde beurteilt eingereichte Baugesuche ausschliesslich im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dazu gehören auch die Anforderungen an die Gestaltung und die Einordnung in die Umgebung. Da sich die betroffene Liegenschaft in einer regulären Wohnzone befindet, gelten hier keine erhöhten Anforderungen an den Ortsbildschutz, was die Genehmigung des Projekts rechtlich absichert.

Wirtschaftliche Aspekte und technische Eignung

Daniel Gruber von der W-Com Wireless Communications AG, die Grundeigentümer bei der Installation kommerzieller Anlagen berät, schätzt die Entschädigung für die Eigentümerin des Blocks auf rund 12'000 Franken pro Jahr. Er warnt jedoch, dass nicht gut beratente Eigentümer sich oft mit Summen zwischen 5000 und 10'000 Franken pro Jahr zufriedengeben müssen. Die Nachfrage nach Antennenstandorten ist deutlich grösser als das Angebot an willingen Grundeigentümern, da die Installation oft mit Ärger in der Nachbarschaft verbunden ist.

Die Entscheidung, Antennen auf besonders marode Gebäude zu platzieren, kommt laut Gruber zwar nicht sehr oft vor, ist aber aus Sicht der Anbieter notwendig, wenn sich keine anderen Eigentümer finden lassen. Sunrise-Chef Stella Zeco betonte, dass das Alter oder der äussere Zustand eines Gebäudes für die funktechnische Eignung nicht massgebend ist. Entscheidend sind vielmehr die statischen Voraussetzungen und die bewilligungsfähige Position. Ein neueres Gebäude sei nicht automatisch besser geeignet, da es je nach Lage das Versorgungsgebiet schlechter erreichen könnte. Gruber stuft den aktuellen Standort mit der optischen Kaschierung als sehr gelungen ein und erwartet, dass die negative Stimmung nach einer gewissen Zeit durch die akzeptierte Optik nachlässt.