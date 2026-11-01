Sunday Scaries: Angst vor dem Montag belastet vierte Person wöchentlich

Die Angst vor dem Montag, auch Sunday Scaries genannt, betrifft fast jeden vierten Arbeitnehmer wöchentlich. Psychologen erklären die Ursachen und nennen Bewältigungsstrategien.

Fast jede vierte befragte Person erlebt wöchentlich die Angst vor dem Wochenstart. Dieses Phänomen wird als " Sunday Scaries" bezeichnet und betrifft Menschen in den USA sowie Europa. Die Befürchtung beginnt oft schon am Wochenende und begleitet die Betroffenen bis in den Arbeitsalltag hinein.

Ursprung der Sonntagsangst

Angst vor Höhen, Spinnen oder Menschenmengen ist bekannt. Doch die Angst vor dem Montag kehrt immer wieder zurück. Sie klingt zunächst banal, kann aber am Wochenende schwer wiegen. Viele Leser berichten, dass sie sich bereits am Samstag auf die kommende Woche einstellen müssen. Die Freude an der Freizeit schwindet dadurch zusehends.

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Eine US-Umfrage der Jobplattform FlexJobs unterstrich diese Tendenz. Von über 2100 befragten Erwerbstätigen gaben 57 Prozent an, die Sonntagsangst gelegentlich zu spüren. Fast 25 Prozent leiden sogar wöchentlich darunter. Die Daten zeigen, dass es sich um ein weit verbreitetes Phänomen handelt.

Belastung im Berufsalltag

Für einen 33-jährigen Quereinsteiger in der Finanzbranche beginnt die Belastung meist am Sonntag. Ungünstige Gedanken an die neue Arbeitswoche begleiten ihn den ganzen Tag. Er fürchtet Fehler, falsche Aussagen und mangelnde Anforderungen. Die Unsicherheit im neuen Job erfordert ständige Selbstkontrolle.

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Er möchte abschalten, findet aber kaum zur Ruhe. Die gedankliche Vorbereitung auf belastende Situationen verhindert die Erholung. Sport und Therapie helfen ihm, mit dieser Angst umzugehen. Langfristig ist es jedoch sehr anstrengend, ständig stark zu erscheinen und Zweifel zu überwinden.

Auch wenn nicht jeder Fall auf Konflikte am Arbeitsplatz zurückzuführen ist, bleibt das Gefühl bestehen. Ein 32-jähriger Personalberater kennt die Situation seit rund zehn Jahren. Er mag seine Tätigkeit eigentlich gerne. Dennoch ist der Sonntag für ihn ein Horror-Tag.

Sein Samstag ist noch von Familie und Sport geprägt. Am Abend beginnt jedoch das Rattern im Kopf. Er wacht frustriert auf, obwohl der Tag noch nicht begonnen hat. Der Wecker für Montag wird gestellt und die Arbeitskleidung bereitgelegt. Gedanklich ist er meist schon nicht mehr bei der Familie.

Um ruhig in die Woche zu starten, muss er am Sonntag spätestens um 16 Uhr zu Hause sein. Dann prüft er E-Mails und beantwortet Nachrichten. Diese psychische Vorbereitung ist für ihn überlebenswichtig. Ohne diese Routine würde die Woche für ihn zum Scheitern verurteilt sein. Am Montag selbst vermeidet er Vormittags-Termine, um sich zu sammeln.

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Wissenschaftliche Einordnung

Damit er einigermassen ruhig in die Woche starten kann, benötigt er Zeit für sich selbst. Die "Sunday Scaries" bezeichnen Gefühle von Stress und Unruhe vor der Arbeits- oder Schulwoche. Eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2026 in den Niederlanden untersuchte 26 Erwerbstätige. Sie zeigte, dass unerledigte Aufgaben und Druck die Angst verstärken.

Nervosität, Stress und Müdigkeit wurden von den Betroffenen berichtet. Ein leichtes Unwohlsein am Montagmorgen ist normal. Ein ungutes Gefühl beim Gedanken an die Arbeitswoche ist jedoch nicht normal. Dies beschreibt Arbeitspsychologe Norbert Semmer. Er hebt die Abgrenzung zur alltäglichen Müdigkeit hervor.

Expertenmeinung und Erwartungsangst

Arbeitspsychologin Corinne Baumgartner nennt dies "Erwartungsangst". Die Befürchtung, dass etwas Unangenehmes oder Unbewältigbares bevorsteht, steht im Vordergrund. Häufig spielen frühere negative Erfahrungen eine Rolle. Voller Terminkalender und schwierige Aufgaben sind typische Auslöser.

Konflikte im Büro verstärken die Sonntagsangst zusätzlich. Die Gründe für diese Phänomene sind vielfältig. Experten betonen, dass die psychische Vorbereitung am Sonntag entscheidend ist. Nur so lässt sich die Angst vor dem neuen Arbeitswochenstart mindern.