Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Keine Hochzeit, Fokus auf Karriere und Familie

Suki Waterhouse und Robert Pattinson planen vorerst keine Heirat. Die Verlobten konzentrieren sich auf ihre Karrieren und suchen in London ein neues Zuhause für ihre Tochter.

Suki Waterhouse und Robert Pattinson klären Missverständnisse bezüglich ihrer bevorstehenden Heirat. Die beiden sind seit fast drei Jahren verlobt und haben ein zweijähriges Kind, doch eine offizielle Trauung steht aktuell nicht auf dem Programm. Waterhouse dementiert in einem Interview mit dem Sunday Times Style Magazine Spekulationen über eine bereits vollzogene Eheschließung. Sie betonte, dass eine Hochzeit für sie nur in einer bestimmten Form denkbar wäre.

Hochzeit nur mit großer Party geplant

Die britische Sängerin und der US-amerikanische Schauspieler sind erst im Januar 2025 mit Gerüchten konfrontiert worden, die Sharon Stone angeführt hatte. Die Schauspielerin nannte Pattinson bei einem Konzert der American Heart Association Waterhouse fälschlicherweise ihre Ehefrau. Waterhouse reagierte damals nicht öffentlich auf die Falschinformation. Auch Robert Pattinson selbst hatte im selben Jahr durch Andeutungen für Wirbel gesorgt. Während der Promotion für den Film The Drama wurde er von Zendaya zur größten Geheimnisfrage gestellt. Seine Antwort, dass sein Geheimnis dasselbe sei wie das von Zendaya, glich einer Bestätigung, da Zendaya später die geheime Hochzeit mit Tom Holland zugab.

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Trotz dieser Gerüchteplage bleibt die aktuelle Situation klar. Waterhouse erklärte, dass eine Eheschließung nur als großes Ereignis infrage komme. Sie sagte, es gäbe nur alles oder nichts. Wenn sie den Schritt wagen würden, würden sie eine riesige Party feiern und es richtig krachen lassen. Eine Feier im kleinen Kreis kommt für das Paar nicht in Frage. Bis auf Weiteres liegen die Pläne für eine Trauung auf Eis. Beide konzentrieren sich derzeit vollständig auf ihre beruflichen Verpflichtungen und den Alltag mit ihrer Tochter.

Neues Zuhause in Westlondon gesucht

Statt der Trauung steht eine andere große Veränderung für die Familie an. Die kleine Einheit sucht ein festes Zuhause. In den ersten beiden Lebensjahren ihrer Tochter lebten die Eltern überwiegend in Mietwohnungen und Hotels. Dies entspricht dem unruhigen Leben zweier international erfolgreicher Künstler, die viel reisen. Für das kommende Jahr planen Suki Waterhouse und Robert Pattinson jedoch eine Niederlassung. Sie möchten sich für eine Weile in Westlondon ansiedeln.

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Dort haben sie bereits konkrete Schritte unternommen. Die Bewerbung für eine Grundschule für ihre Tochter ist eingereicht. Waterhouse beschreibt ihre Tochter als wunderbar und fröhlich. Der Wunsch, nach London zurückzukehren, bestand bereits länger. Waterhouse wuchs im Stadtteil Chiswick auf und wuchs dort auf. Pattinson stammt aus Barnes. Beide Viertel liegen in Westlondon am Ufer der Themse. Waterhouse sagte im Juli gegenüber der Daily Mail, dass sie irgendwann wahrscheinlich in der Nähe ihres Geburtsortes leben wird. Sie freue sich darauf, zurückzukehren und am Flussufer zu leben.

Karriere und Beziehung im Gleichgewicht

Die Verbindung zweier Hochkarrieren ist nicht immer einfach zu managen. Waterhouse gibt im Interview zu, dass es ziemlich schwierig ist, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn beide Partner solche Jobs machen. Man lebt nicht an einem Ort und reist viel. Zuletzt war die Tochter mit auf der US-Tournee ihrer Mutter. Während der Reisen passte Waterhouses Mutter auf die Kleine auf. Dies zeigt, wie das Team um die Familie organisiert ist, um die Karriere nicht zu vernachlässigen.

Trotz der Herausforderungen blickt Waterhouse mit Freude auf die Beziehung zurück. Die beiden lernten sich 2018 auf einer Hausparty in Los Angeles kennen. Es sind fast zehn Jahre zusammen. Sie schwärmt davon, dass dies etwas Wunderschönes ist. Sie kann es kaum fassen, dass sie das in ihrem Leben hat. Dass die Beziehung so lange hält, hat sie selbst überrascht. Vorher war sie nie länger als zwei Jahre mit jemandem zusammen. Die Beständigkeit ihrer Partnerschaft steht im Kontrast zu den kurzen Phasen ohne Heirat, die nun die aktuelle Lebensphase prägen.