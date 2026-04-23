Suissedigital blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück

Suissedigital verzeichnete im Jahr 2025 bedeutende Erfolge in den Bereichen Cyber Security, Infrastrukturinvestitionen und Digitalisierung von KMU. Der Verband leistete einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Cyberraum und förderte die digitale Transformation der Schweizer Wirtschaft.

Suissedigital blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 zurück, geprägt von bedeutenden Projekten und einem substanziellen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im Schweiz er Cyberraum. Die Mitglieder des Verbandes investierten im vergangenen Jahr beeindruckende rund eine Milliarde Schweiz er Franken in die Modernisierung und den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur des Landes.

Diese Investitionen untermauern nicht nur die Marktführerschaft der Suissedigital-Mitglieder im Bereich der TV-Verbreitung, sondern sichern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im digitalen Zeitalter. Die kontinuierliche Verbesserung der Netzwerke ist essentiell, um den steigenden Anforderungen an Bandbreite und Zuverlässigkeit gerecht zu werden, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Technologien wie 5G und das Internet der Dinge. Die Investitionen fließen in den Ausbau von Glasfasernetzen, die Modernisierung von Mobilfunkmasten und die Implementierung modernster Sicherheitstechnologien, um die Daten der Bürger und Unternehmen zu schützen.

Suissedigital versteht sich als treibende Kraft für Innovation und Fortschritt in der Schweizer Kommunikationsbranche und setzt sich aktiv für die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen ein. Die Digitalisierung birgt enorme Chancen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz. Sie ermöglicht Effizienzsteigerungen in allen Geschäftsbereichen, eröffnet neue Möglichkeiten für zielgerichtetes Marketing und verbessert die Datensicherheit. Viele KMU verfügen jedoch nicht über das notwendige Know-how und die Ressourcen, um diese Chancen voll auszuschöpfen.

Um diese Lücke zu schließen, hat Suissedigital ein umfassendes Portal ins Leben gerufen, das KMU mit regionalen Digitalisierungspartnern vernetzt und anhand von konkreten Fallstudien bewährte Lösungen aufzeigt. Das Portal dient als zentrale Anlaufstelle für KMU, die sich über die Möglichkeiten der Digitalisierung informieren und Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten suchen.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Expertennetzwerk, das Fachwissen in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung bereitstellt, von der Entwicklung von Webseiten und Online-Shops bis hin zur Implementierung von Cloud-Lösungen und der Absicherung gegen Cyberangriffe. Suissedigital ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Schweizer Wirtschaft ist und setzt sich aktiv für die Förderung der digitalen Kompetenzen von KMU ein.

Die erfolgreiche Integration digitaler Technologien in die Geschäftsprozesse von KMU trägt nicht nur zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei, sondern auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Als führender Verbreiterverband hat Suissedigital eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Modells für Replay-TV-Werbung gespielt. Die Einführung von Replay-Werbespots auf den TV-Sendern der SRG stellt einen wichtigen Schritt zur Monetarisierung von On-Demand-Inhalten dar und ermöglicht es den Werbetreibenden, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Die von Suissedigital entwickelten Cybersecurity-Tests erfreuen sich großer Beliebtheit und wurden bereits mehr als 5'150-mal (Test für Einsteiger), 2'830-mal (Test für Fortgeschrittene) und 390-mal (Test für KMU) absolviert. Diese Tests sensibilisieren die Öffentlichkeit und KMU für die Gefahren des Cyberraums und helfen ihnen, ihr Sicherheitsniveau zu verbessern. Die kostenlosen Tests sind ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Cybersicherheit in der Schweiz und tragen dazu bei, das Risiko von Cyberkriminalität zu reduzieren.

Im Mobilfunkbereich konnten die Suissedigital-Mitglieder im vergangenen Jahr 37'760 neue Abonnements gewinnen, was einem Wachstum von 1,1 % entspricht. Beim Breitbandinternet verzeichneten sie einen leichten Rückgang von 0,9 %, während sie im Bereich der TV-Verbreitung trotz eines Rückgangs von 3,9 % weiterhin mit großem Abstand Marktführer sind. Suissedigital engagiert sich zudem aktiv in der Berufsbildung und nimmt erstmals an der Berufsmesse SwissSkills teil, um interessierten Jugendlichen den Beruf des Multimediaelektronikers/der Multimediaelektronikerin EFZ näherzubringen





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suissedigital Digitalisierung Cybersecurity KMU Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Löhne stiegen 2025 so stark wie seit Jahren nicht mehrDie Löhne sind 2025 im Schnitt um 1,8 Prozent gestiegen und die Inflation blieb tief. Damit verbuchen die Beschäftigten den stärksten Reallohnschub seit Jahren.

Read more »

Finma schliesst 2025 mehr Verfahren ab: 42 Kontrollen bei UBSDie Zahl der Fälle stieg im letzten Jahr erheblich. Alleine bei der UBS gab es 42 Kontrollen. Doch die Öffentlichkeit bleibt meist im Dunkeln.

Read more »

Finma schliesst 2025 mehr Verfahren ab: 42 Kontrollen bei UBSDie Zahl der Fälle stieg im letzten Jahr erheblich. Alleine bei der UBS gab es 42 Kontrollen. Doch die Öffentlichkeit bleibt meist im Dunkeln.

Read more »

Finma schaute 2025 häufiger bei Finanzinstituten vorbeiArchiv: Abschreibung von Anleihen bei CS-Rettung war rechtswidrig

Read more »

Finma schliesst 2025 mehr Verfahren ab: 42 Kontrollen bei UBSDie Zahl der Fälle stieg im letzten Jahr erheblich. Alleine bei der UBS gab es 42 Kontrollen. Doch die Öffentlichkeit bleibt meist im Dunkeln.

Read more »

Schweizer Reallöhne steigen 2025 so stark wie seit 15 Jahren nicht mehrDank niedriger Inflation erleben Schweizer Arbeitnehmende 2025 ein deutliches Reallohnplus von 1,6 Prozent. Das BFS zeigt auf, welche Branchen besonders profitieren und warum die Kaufkraft nachhaltig gestärkt wird.

Read more »