Die Autonome Provinz Bozen stellt die gesetzlich vorgeschriebene DNA-Registrierung von über 42.000 Hunden ein, da nur ein Drittel der Halter mitmachte und die Kosten als unverhältnismäßig empfunden wurden.

Die Autonome Provinz Bozen hat das gescheiterte Pilotprojekt zur Einführung einer verpflichtenden DNA-Registrierung für Hunde offiziell beendet. Nach jahrelangen politischen Auseinandersetzungen und massiver Ablehnung in der Bevölkerung verzichtet die südlicheuropäische Region auf den Aufbau einer Datenbank, in der das Erbgut von mehr als 42.000 einheimischen Hunden gespeichert werden sollte. Diese Entscheidung markiert das Ende eines Versuches, der ursprünglich dazu dienen sollte, die Identität von Hundehaltern schnell und eindeutig zu klären, wenn ihre Tiere ihren Kot auf Gehwegen hinterließen.

Pilotprojekt scheitert an mangelnder Akzeptanz

Die geplante Einführung der DNA-Pflicht führte zu einem massiven zivilen Ungehorsam unter den Hundehaltern der mehrheitlich deutschsprachigen Region. Obwohl ab Anfang 2024 die Abgabe einer DNA-Probe beim Tierarzt gesetzlich vorgeschrieben war, kam nur ein Bruchteil der Bevölkerung dieser Pflicht nach. Bis heute wurden Genmaterialien von lediglich etwa 13.000 Hunden erfasst, was weniger als einem Drittel der geschätzt über 42.000 Hunde in der Region entspricht. Die restlichen Hundebesitzer ignorierten die gesetzliche Anordnung schlicht und ließen die Proben aus, was die Effektivität des gesamten Vorhabens von Beginn an untergrub.

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Kritik an hohen Kosten und ungerechter Behandlung

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung speiste sich vor allem aus den hohen finanziellen Belastungen und wahrgenommenen Ungerechtigkeiten im Regelwerk. Für die Entnahme eines Speichel- oder Blutprobenmaterials waren zunächst 65 Euro zu zahlen, wobei in privaten tierärztlichen Praxen zusätzlich noch Honorare für die Dienstleistung anfielen. Bei Besitzern mehrerer Hunde summten sich diese Kosten schnell auf ein für viele inakzeptables Niveau. Hinzu kam, dass Touristen von der Regelung vollständig ausgenommen blieben, obwohl die Region Südtirol zu den meistbesuchten Ferienzielen Italiens zählt und viele Urlauber nicht ordnungsgemäß mit Hundehaufen umgehen. Zeitweise wurde sogar erwogen, für auswärtige Halter eine Kurtaxe in Höhe von 1,50 Euro pro Tier und Ferientag zu erheben, was jedoch bereits vor einem Jahr wieder verworfen wurde.

Politische Wende: Einspruch im Gesetzgebungsausschuss

Die endgültige Aufgabe des Projekts wurde im Gesetzgebungsausschuss des Landesparlaments einstimmig von allen vertretenen Parteien beschlossen. Der Ausschussvorsitzende Josef Noggler von der regierenden Südtiroler Volkspartei bewertete den Verlauf der Debatte als äußerst negativ. Er bezeichnete die gesamte Geschichte als ein "Nicht-Ruhmesblatt" und sagte, die Sitzung sei für die Politik als Ganzes beschämend gewesen. Diese klare Ablehnung im Ausschuss gilt als sichere Voraussetzung dafür, dass das endgültige Aus für die Hunde-DNA-Pflicht in naher Zukunft vom Parlament in Bozen formal abgesegnet wird, vermutlich bereits im Januar.

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Entschädigung für gehorsame Halter und finanzielle Folgen

Trotz des Scheiterns des Projekts soll die Landesregierung Südtirol 1,8 Millionen Euro aufwenden, um die Hundehalter zu entschädigen, die sich an das Gesetz gehalten und ihre Tiere registrieren ließen. SVP-Fraktionschef Harald Stauder betonte, der Ehrliche dürfe nicht der Dumme sein. Allerdings erfolgt die Rückerstattung nicht automatisch, sondern muss von den betroffenen Haltern explizit beantragt werden. Stauder rechtfertigte die Kehrtwende der Politik damit, dass es zu Beginn zwar breite Unterstützung gegeben habe, diese Zustimmung jedoch im Laufe der Zeit kontinuierlich gesunken sei. Die ursprünglich vorgesehenen Strafen für Nichtbeachtung beliefen sich auf Summen zwischen 292 und 1048 Euro, die nun nicht mehr vollstreckt werden.

Praktische Nutzlosigkeit und internationale Aufmerksamkeit

Ein kritischer Aspekt des gescheiterten Vorhabens war die mangelnde praktische Umsetzung: Systematisch wurde in all den Jahren kein DNA-Material gesammelt und untersucht. Es ist auch nichts davon bekannt, dass tatsächlich jemand durch eine DNA-Analyse eines liegen gelassenen Hundekots überführt und bestraft wurde. Die Südtiroler Polizei hatte deutlich gemacht, dass sie sich für derartige administrative Aufgaben nicht zuständig fühle, da ihre Ressourcen für andere, schwerwiegendere Probleme benötigt wurden. Vermutlich wären stattdessen Mitarbeitende der Kommunalbehörden mit der Sammlung betraut worden. Das Pilotprojekt hatte international großes Interesse geweckt, doch die Erfahrungen in Südtirol zeigen die Grenzen gesetzlicher Vorschriften bei der Durchsetzung von Hygienemaßnahmen bei Haustieren auf.