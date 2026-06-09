Das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas stieg im ersten Quartal um 1,8 Prozent zum Vorquartal und 3,8 Prozent zum Vorjahr, angetrieben durch starke Exporte von KI-Speicherchips.

Die südkorea nische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2026 mit einem überraschend starken Wachstum von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf sich aufmerksam gemacht. Dies geht aus revidierten Zahlen der koreanischen Zentralbank hervor, die das stärkste Quartalswachstum seit fünfeinhalb Jahren darstellen.

Bereits Ende April war eine erste Schätzung veröffentlicht worden, die mit 1,7 Prozent etwas niedriger ausgefallen war. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sogar um 3,8 Prozent, was die Dynamik der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens unterstreicht. Haupttreiber dieses Aufschwungs sind die boomenden Exporte von Halbleitern und Speicherchips, die für den weltweiten Ausbau Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Südkorea ist führender Hersteller von Hochleistungsspeicherchips wie HBM (High Bandwidth Memory), die in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Die anhaltende Nachfrage aus den USA, China und Europa hat die südkoreanische Chipindustrie auf Rekordkurs gebracht. Die Zentralbank hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr zuletzt auf 2,6 Prozent angehoben, während der Internationale Währungsfonds (IWF) mit 1,9 Prozent etwas zurückhaltender ist. Trotz globaler Unsicherheiten wie Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten mit der angespannten Lage um die Straße von Hormus, zeigt sich die südkoreanische Wirtschaft robust.

Das Land importiert nahezu sein gesamtes Öl über diese wichtige Handelsroute, doch die Auswirkungen auf die Wirtschaft blieben bislang begrenzt. Auch die heimische Konsumlaune hat sich leicht verbessert, was zusätzlichen Schub gibt. Experten warnen jedoch vor einer möglichen Überhitzung des Technologiesektors und einer zu starken Abhängigkeit von der Chipbranche. Dennoch blicken die meisten Ökonomen optimistisch auf die kommenden Monate.

Die Regierung in Seoul plant zudem weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Diversifizierung der Exportmärkte. Das starke erste Quartal könnte ein Vorbote für ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr 2026 sein, sofern die globale Nachfrage nach KI-Chips anhält und geopolitische Risiken nicht eskalieren. Insgesamt zeigt Südkorea, dass es sich als Hochtechnologieland erfolgreich in der sich wandelnden Weltwirtschaft positionieren kann. Der Fokus auf Innovation und die enge Verzahnung mit globalen Lieferketten haben sich ausgezahlt.

Die Handelsbilanz bleibt positiv, die Arbeitslosenquote sinkt und die Unternehmensinvestitionen ziehen an. Diese positive Entwicklung wird auch an den Finanzmärkten honoriert: Der koreanische Aktienindex Kospi tendiert aufwärts. Sollte der Aufschwung im zweiten Quartal anhalten, könnte Südkorea zu den am schnellsten wachsenden Industrienationen gehören. Die positive Wirtschaftsentwicklung hat auch spürbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Die Arbeitslosenquote in Südkorea fiel im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit Jahren, und die Beschäftigungszahlen stiegen vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Die Reallöhne legten ebenfalls zu, was den privaten Konsum ankurbelt. Viele Unternehmen planen zudem neue Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Regierung hat steuerliche Anreize für Investitionen in KI und grüne Technologien geschaffen, was die Innovationskraft weiter stärkt.

Allerdings bleibt die Abhängigkeit von den Exporten ein Risikofaktor, insbesondere im Hinblick auf mögliche Handelsbarrieren zwischen den USA und China. Südkorea versucht daher, seine Handelspartner zu diversifizieren und neue Märkte in Südostasien und Lateinamerika zu erschließen. Die Zentralbank wird ihre Geldpolitik voraussichtlich vorsichtig straffen, um eine Überhitzung zu vermeiden, während die Inflation mit rund zwei Prozent im Zielbereich bleibt.

Für das Gesamtjahr 2026 zeichnet sich ein solides Wachstum ab, das allerdings auch von externen Faktoren wie den Ölpreisen und dem globalen Zinsumfeld beeinflusst wird. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten Südkoreas sind jedoch stark, und das Land gilt als Anker der Stabilität in der Region.

Zudem profitiert Südkorea von der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Batterien, wo es ebenfalls eine Schlüsselrolle in der globalen Lieferkette einnimmt. Unternehmen wie Samsung und LG investieren massiv in neue Fabriken und Technologien. Dies schafft Arbeitsplätze und sichert das langfristige Wachstumspotenzial. Auch der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzen und Tourismus, erholt sich langsam von der Pandemie und trägt zur breiten Basis der Wirtschaft bei.

Die Regierung fördert zudem den digitalen Wandel und die Nutzung von KI in allen Branchen, was die Produktivität steigern soll. Insgesamt ist die Stimmung in der Wirtschaft positiv, auch wenn externe Risiken wie die Entwicklung der globalen Zinsen und die Konjunktur in China die Exportaussichten trüben könnten. Dennoch ist Südkorea gut aufgestellt, um auch weiterhin zu den Gewinnern der globalen Wirtschaftsentwicklung zu gehören





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