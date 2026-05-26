Sudanesischer Krieg: Kolumbianische Söldner an der Seite der RSF im Sudan

Die Menschenrechtsorganisation 'Human Rights Watch' hat Informationen veröffentlicht, wonach Söldner aus Kolumbien in den Sudan gelangten und an der Seite der RSF kämpften. Sarah Fluck, die SRF-Afrika-Korrespondentin, schätzt diese neuen Erkenntnisse ein.

Seit über drei Jahren bekämpfen sich die sudanesische Armee und die Miliz ' Rapid Support Forces ' (RSF) im Sudan. Schon länger ist klar, dass beide Kriegsparteien Unterstützung aus dem Ausland erhalten - die RSF-Miliz etwa von den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nun hat die Menschenrechtsorganisation 'Human Rights Watch' Informationen veröffentlicht, wonach Söldner aus Kolumbien in den Sudan gelangten - via Militär-Basen in den Emiraten - und an der Seite der RSF kämpften. Die SRF-Afrika-Korrespondentin Sarah Fluck schätzt diese neuen Informationen ein





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