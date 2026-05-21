Successful collaboration between St. Gallen, Vorarlberg and Liechtenstein continues

The fourth meeting of the trilateral government commission for transport (Trilaterale Regierungs-Kommission ÖV) between the presidents of the cantons of St. Gallen, Vorarlberg and Liechtenstein, as well as the government councilor Daniel Oehry from Liechtenstein, focused on concrete improvements for passengers, coordinated developments of offers, and strategic decisions for the upcoming years.

Im Rahmen der vierten Sitzung der Trilateralen Regierungs-Kommission ÖV haben Regierungspräsident Beat Tinner (SG), Landesstatthalter Christof Bitschi (Vorarlberg) sowie Regierungsrat Daniel Oehry (Fürstentum Liechtenstein) die erfolgreiche Zusammenarbeit St. Gallens, Vorarlbergs und Liechtensteins weiter vertieft.

Auf Einladung des Fürstentums Liechtenstein standen konkrete Verbesserungen für die Fahrgäste, koordinierte Angebotsentwicklungen sowie strategische Weichenstellungen für die kommenden Jahre im Mittelpunkt. Dabei wurden weitere, wichtige Fortschritte für einen leistungsfähigen, grenzüberschreitend abgestimmten öffentlichen Verkehr (ÖV) angeregt. Die trilaterale Zusammenarbeit hat bereits zu sichtbaren Verbesserungen für die Fahrgäste geführt. Zentral ist dabei die schrittweise Integration der Tarifsysteme über die Landesgrenzen hinweg, etwa durch erweiterte Kombitarife, erste tarifliche Angleichungen sowie neue grenzüberschreitende Angebote wie das Dreiländer-Firmenabo.

Gleichzeitig wurden Angebot und Information für die Fahrgäste verbessert, unter anderem durch bessere Sichtbarkeit grenzüberschreitender Verbindungen. Besonders hervorzuheben sind die messbaren Wirkungen auf das Mobilitätsverhalten: Initiativen wie die Mobilitätsallianz zeigen, dass der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr bereits erfolgreich erfolgt. Ergänzend wurden erste Angebotsausbauten und infrastrukturelle Modernisierungen insbesondere im Bereich der Bahnen umgesetzt bzw. gestartet, wodurch die Grundlage für eine langfristig leistungsfähige und attraktive grenzüberschreitende Mobilität geschaffen wird.

Im Fokus der nächsten Jahre steht die weitere Vertiefung der Integration hin zu einem nahtlosen, grenzüberschreitenden System. Ein zentrales Vorhaben ist dabei die Einführung von"Seamless Travel", das Reisen über Ländergrenzen hinweg nochmals deutlich vereinfachen soll. Der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr entwickelt sich dabei Schritt für Schritt zu einem integrierten, kundenfreundlichen Gesamtsystem - getragen von einer starken partnerschaftlichen Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. Turnusgemäss übernahm das Fürstentum Liechtenstein vom Kanton St. Gallen den Vorsitz des Gremiums für das kommende Jahr.

Im Jahr 2027 wird Vorarlberg den Vorsitz übernehmen. Die vierte Sitzung der Trilateralen Regierungs-Kommission ÖV unterstreicht, dass die enge Zusammenarbeit zwischen St. Gallen, Vorarlberg und Liechtenstein Früchte trägt, während gleichzeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden. - Die Regierungswebsite www.regierung.li ist ab sofort barrierefrei. Damit wird den Bestimmungen des im Juni 2025 in Kraft getretenen European Accessibility Act (EAA) entsprochen.

Dieser verfolgt unter anderem das Ziel, den Zugang zu Dienstleistungen und Informationen für alle Menschen sicherzustellen. Angestossen wurde der Prozess, die Regierungswebsite ... - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 19. Mai 2026 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung der Zivilprozessordnung, des Ausserstreitgesetzes, der Exekutionsordnung und der Strafprozessordnung verabschiedet.

Ziel ist es, den Zugang zum Obersten Gerichtshof eindeutig zu regeln, die ... - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 19. Mai 2026 den Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VersAG) sowie weiterer Gesetze im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2025/2 (Solvabilität II-Review) verabschiedet. Damit..





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transport Collaboration Improvements Offers Strategic Decisions Future Integration Grenzüberschreitend Public Transport Mobility European Accessibility Act European Accessibility Act (EAA) European Accessibility Act (EAA) European Accessibility Act (EAA) European Accessibility Act (EAA)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC St.Gallen: Espen-Fans sind beim Cupfinal in ÜberzahlDer FC St.Gallen will seine Saison am Sonntag (14 Uhr) im Cupfinal gegen Lausanne-Ouchy krönen. Im Wankdorfstadion können die Ostschweizer auf ihre Fans zählen.

Read more »

St.Gallen: Mehrfamilienhaus abgebrannt und eingestürzt - alle Vermissten gefundenAm frühen Dienstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen ein Brand ausgebrochen. Neun Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Zwei Personen wurden zunächst vermisst, konnten später jedoch angetroffen werden. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar.

Read more »

Wohnhaus eingestürzt: Grossbrand in St. Gallen fordert 9 VerletzteMehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten ins Spital gebracht werden. Das Gebäude stürzte während der Löscharbeiten ein.

Read more »

Mammutprojekt Rhesi geht in St.Gallen und Vorarlberg nun in BewilligungsphaseNach 15 Jahren Planung hat Rhesi den bisher wichtigsten Meilenstein erreicht: Das Projekt wird in Österreich zur Genehmigung und in der Schweiz in die Vorprüfung geschickt.

Read more »